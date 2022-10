Latifi over verkeerde afslag: “Was bezig op mijn stuur”

Nicholas Latifi stuurde vrijdag te vroeg naar rechts voor de Casio Triangle en reed daardoor ineens op een andere configuratie van het circuit van Suzuka. “Ik weet niet precies wat er gebeurde. De auto, heel vreemd. Maar goed, ik ben in orde”, zei Latifi via de radio tegen zijn engineer. In gesprek met Motorsport.com geeft de Williams-coureur toe dat het zijn eigen fout was.

“Het radiobericht kwam met enige vertraging op televisie, toen ik zei dat het een beetje vreemd was”, aldus Latifi. “Het was volledig mijn fout, maar ik kreeg wat berichten van mijn engineer. We zouden nog een ronde doen, maar besloten op het laatste moment om toch naar binnen te komen. Ik was dus iets aan het aanpassen op mijn stuur. Ik keek naar beneden en toen ik weer omhoog keek, zag ik een bocht die uiteraard niet de juiste was.”

Latifi rijdt dit weekend voor het eerst op Suzuka. “Ik was de baan nog aan het leren kennen”, vervolgt de uittredend F1-coureur. “Ik stuurde in, maar had niet meteen door dat het niet de goede bocht was. Deze bocht was scherper. Daardoor bleef de auto ondersturen en rechtdoor gaan. Ik kwam meteen op de radio en zei: ‘ooh, wat is hier gaande?’. Toen realiseerde ik mij: ‘oké, dit is de verkeerde bocht en een veel langzamere bocht, vandaar!’ Het was mijn eigen fout, maar wel een grappige. Het radiobericht was een beetje krom.”

Video: Latifi neemt verkeerde afslag op Suzuka