Latifi not amused: Straf te zwaar voor zo’n vergrijp

Een van de monteurs van Nicholas Latifi raakte na het 15-secondensignaal op de grid de wagen van de Canadees nog aan. Hij duwde de FW44 een klein stukje naar achteren, alvorens op de neus te tikken en Latifi succes te wensen. Hierdoor overtrad hij de reglementen. Het is al jaren bekend dat er na het betreffende signaal geen werkzaamheden aan de wagen meer mogen plaatsvinden. De reglementen schrijven voor: “Als enig teamlid de auto aanraakt of teammaterieel verbonden is wanneer het 15-secondensignaal te horen is, moet de coureur volgens artikel 44.2 vanuit de pitstraat starten. Een straf volgt volgens artikel 54.3d wanneer de betreffende coureur er niet in slaagt vanuit de pitstraat te starten.”

De wedstrijdleiding bekeek het incident en deelde een stop-and-go penalty van tien seconden uit, de zwaarste tijdstraf die zij in hun arsenaal hebben. Latifi kwam daardoor al in de openingsfase ver achter het veld te rijden, maar is nog altijd niet te spreken over de zwaarte van zijn penalty: “Het is een beetje gek om hiervoor bestraft te worden”, zegt hij wanneer Motorsport.com hem vraagt naar zijn moeizame middag. “Er werd niets aan de auto veranderd. Hij duwde me gewoon terug, hij raakte de band aan. Er mag wel wat gezond verstand gebruikt worden wanneer er straffen uitgedeeld worden. Het is gebeurd. Een fout, we maken allemaal fouten. Ik heb er dit jaar zelf behoorlijk wat gemaakt!”

Uiteindelijk eindigde de Canadees als vijftiende en laatste: “Die straf verknalde mijn race. En dan kom je in de vicieuze cirkel van blauwe vlaggen doordat je heel vroeg door de leiders wordt ingehaald. Het was gewoon een hele eenzame en saaie race, eentje om snel te vergeten. Ik probeerde gewoon tegen de stopwatch te racen, maar toen bleek dat ik ook op een andere strategie stond dan alle anderen. Ik kreeg op een bepaald moment te horen wat het gat naar Mick voor me was. Ik had zoiets van: ‘Het maakt mij niet uit wat dat gat is, hij rijdt twintig seconden voor me in een snellere auto!’. Een race om snel te vergeten.”

Wordt Nicholas Latifi vervangen door Williams?

De toekomst van Latifi bij het Williams F1 Team is niet al te rooskleurig. De Canadees zit door de matige prestaties al een tijd op de schopstoel. In de paddock gaat het gerucht dat Alpine F1-talent Oscar Piastri in 2023 de plek van Latifi bij het team uit Grove gaat innemen. Mochten de prestaties ondermaats blijven, dan kan de regerend Formule 2-kampioen zelfs dit jaar al instappen, zo wordt gefluisterd.