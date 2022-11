Met nog twee races te gaan, is het einde van Latifi’s driejarige samenwerking met Williams in de Formule 1 in zicht. De Canadees begon zijn F1-carrière in 2018 door als testrijder uit te komen voor Force India, naast zijn zitje in de Formule 2 bij het team van DAMS. Door in 2019 als runner-up te eindigen in het kampioenschap, achter kampioen Nyck De Vries, verdiende de Canadese coureur een plekje in de Formule 1. Williams, toentertijd een team met veel uitdagingen op financieel en sportief gebied, gaf Latifi de kans om naast George Russell te rijden. Na enkele jaren heeft de 27-jarige coureur onvoldoende kunnen imponeren, waardoor hij in 2023 vervangen zal worden door de Amerikaan Logan Sargeant.

Realistisch gezien is er in de toekomst weinig plek in de Formule 1 voor Latifi. De Canadees praat in F1’s podcast Beyond the Grid over een mogelijke reserverol, maar stelt dat hij dit alleen ziet zitten wanneer dit kansen biedt voor een comeback in 2024. “Maar heel eerlijk gezegd, zie ik dat niet gebeuren”, vertelt Latifi. “Uiteraard heeft Albon vorig jaar laten zien dat het mogelijk is, maar hij zat met Red Bull in een andere positie dan dat ik zit. Ik zie mezelf niet voor een langere periode reserverijder zijn, zonder dat ik hier potentieel een zitje in de Formule 1 mee terugwin. Maar als ik voor volgend jaar niks vindt dat bij me past, dan hou ik alle opties open.”

IndyCar-toekomst voor Latifi?

Er is een aantal raceklassen waar Latifi mee in gesprek is, maar IndyCar is volgens de Canadees zelf “het meest logische pad” om te bewandelen. Volgens de Williams-coureur is deze klasse de meest interessante categorie naast Formule 1. Mocht hij kiezen voor een avontuur in Noord-Amerika, dan zou Latifi ervoor kiezen om ook op de ovals te rijden. “Ik wil mezelf niet elimineren van belangrijke punten voor het kampioenschap. Zeker als ik het voor een langere periode wil doen, is het belangrijk dat ik zo snel mogelijk op niveau kom op de ovals. Voorheen was ik van mening dat deze races te gevaarlijk waren, maar de laatste jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik ze toch erg graag wil doen”, sluit hij af.