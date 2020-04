Latifi baalt van uitstellen Grand Prix van Canada

Flink balen, aldus de rookie van Williams die zich had verheugd op de race in zijn geboortestad Montreal: “Ik ben natuurlijk bedroefd dat ik nu zal moeten wachten op mijn kans om mijn thuisrace te rijden. Sinds ik serieus ben gaan sporten is het altijd mijn doel geweest om mijn land op het hoogste niveau te vertegenwoordigen en vanaf het moment dat ik als coureur bij Williams werd aangekondigd heb ik naar de race in Montreal uitgekeken.”

Toch weet Latifi ook te relativeren: “Eigenlijk was het onvermijdelijk. We zien dat er ook in Montreal steeds meer actie wordt ondernomen om het coronavirus te stoppen. Mijn gedachten zijn dan ook bij de raceorganisatie die het hele jaar keihard hebben gewerkt om het evenement te organiseren en bij de fans. We hadden wat leuke dingen in gedachten rondom de Grand Prix, maar dat moet maar even wachten.”

De Grand Prix van Canada is nog niet helemaal van de baan. Net als de races in Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland, Spanje en Azerbeidzjan zou Montreal mogelijk later in het jaar een plaatsje kunnen krijgen op een aangepaste kalender. Alleen Monaco heeft aangegeven dat het dit jaar helemaal geen race zal organiseren.