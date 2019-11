Netflix-serie brengt nieuwe fans naar Formule 1

De president van het organiserende CIE, Alejandro Soberon, baseert de conclusies op zijn eigen verkoopcijfers en een bijbehorend onderzoek. “We weten precies wie onze kaarten koopt”, legt Soberon uit aan Motorsport.com. “Welk geslacht ze hebben, de leeftijd en waar ze vandaan komen.” Bij de analyse van die cijfers kwam hij tot een opvallende conclusie: “We zagen dat er 30% meer vrouwen komen naar de Mexicaanse GP."

Een groot aandeel van die nieuwe vrouwelijke bezoekers is volgens de Mexicaanse organisatie toe te schrijven aan de Netflix-serie 'Drive to Survive', die eerder in 2019 werd uitgebracht. “We hebben dat getest en die groei is inderdaad direct aan de serie gerelateerd.”

De Mexicaan heeft wel een verklaring voor het succes van de Netflix-serie. “Volgens mij zijn voornamelijk dames geïnteresseerd geraakt in het voor hun saaie concept van de Formule 1. Dat komt omdat ze met de serie een inkijkje kregen in het drama erachter en zo een ander verhaal zagen. Dat heeft volgens mij geholpen”, analyseerde de organisator, die dan ook lovende woorden over had voor het uitvoerende team van Netflix. “Ik denk dat het een groot succes was. Een geweldig idee en goed uitgevoerd. Het maakt de coureurs weer menselijk.”

Dat heeft ook gevolgen voor de mannelijke bezoekers, zo verwacht Soberon. “Veel mannen die eerst zonder vrouw kwamen, hebben nu een probleem. Voorheen was het een vrij weekend voor de mannen en nu wil de vrouw opeens mee!", vervolgt hij met een glimlach. Ook de promotor van de Amerikaanse GP, Bobby Epstein, erkent dat de Netflix-serie een positief effect heeft op zijn kaartverkoop.

Met medewerking van Adam Cooper