Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

IndyCar
IndyCar
IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026
Formule 1

Netflix brengt in 2026 nieuwe documentaire over Michael Schumacher

Netflix heeft bevestigd dat er dit jaar een nieuwe, Duitstalige documentaire over Michael Schumacher wordt uitgebracht op het platform. Het Formule 1-seizoen 1994 staat hierin centraal.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Michael Schumacher viert kampioenschapsoverwinning met zijn team

Foto door: Ercole Colombo

Voor Michael Schumacher is het F1-seizoen 1994 er een met bijzondere waarde, want hij stelde destijds zijn eerste wereldtitel veilig. In dienst van Benetton schreef hij acht Grands Prix op zijn naam en werd hij twee keer tweede, maar hij werd ook twee keer gediskwalificeerd en zelfs voor twee races geschorst. Ook de beslissing van de titelstrijd in Adelaide ging niet zonder controverse voorbij, nadat Schumacher daar botste met titelrivaal Damon Hill.

Meer over Michael Schumacher:

De documentaire, die de naam Schumacher ’94 heeft gekregen, wordt geregisseerd door Christin Freitag en geproduceerd door Leonine Documentaries. Onder meer Schumachers vrouw Corinna komt aan bod, evenals anderen die close zijn met de zevenvoudig wereldkampioen. "1994 is een keerpunt in de Formule 1-historie", luidt de synopsis van Netflix.

"De 25-jarige Michael Schumacher wint de eerste Grand Prix van het seizoen in Brazilië en zet daarmee de toon voor een ongeëvenaarde carrière. Het jaar 1994, dat tot de meest dramatische en enerverende seizoenen in de Formule 1-geschiedenis behoort, werd gekenmerkt door ingrijpende gebeurtenissen, zoals het fatale ongeluk van Ayrton Senna, maar ook door beschuldigingen van manipulatie en onsportieve rijmanoeuvres. Tegelijkertijd ontstond een ware 'Schumi-mania'."

Michael Schumacher viert het behalen van zijn eerste F1-titel met de Benetton-monteurs.

Michael Schumacher viert het behalen van zijn eerste F1-titel met de Benetton-monteurs.

Foto door: Ercole Colombo

"De vrouw van Michael Schumacher, Corinna Schumacher, en andere mensen uit zijn naaste omgeving blikken terug op die periode. Zij herinneren zich een compromisloze vechter op het circuit en een gevoelige, empathische man daarbuiten. Corinna, die altijd zijn emotionele steunpilaar is geweest, geeft bovendien een inkijkje in het begin van een buitengewoon liefdesverhaal – een verhaal dat tot op de dag van vandaag voortduurt."

Schumacher ’94 is niet de eerste documentaire over de coureur die door Netflix wordt gepubliceerd. In 2021 werd er al een docufilm uitgebracht, waarin de gehele carrière van de Duitser onder de loep werd genomen. Ook werd daarin een beeld geschetst van de persoon die achter de zevenvoudig wereldkampioen schuilde en vertelden Corinna en zoon Mick Schumacher over zijn toestand, op dat moment acht jaar na zijn noodlottige ski-ongeval.

Hoewel Netflix bekend heeft gemaakt dat de Duitse documentaire over Schumacher in de maak is, heeft de streamingdienst nog niet onthuld wanneer de film precies wordt uitgebracht.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MGP MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
F1 Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin
Vorig artikel Lowdon: "Cadillac profiteert nu al van ervaring Pérez en Bottas"
Volgend artikel Hülkenberg heeft zin in eerste Formule 1-seizoen met Audi

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Foto's: Honda HRC onthult herkenbare livery voor MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
Foto's: Honda HRC onthult herkenbare livery voor MotoGP 2026

Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026
Meer van
Michael Schumacher

Gasly reageert op relletje met ski-jas Michael Schumacher

Formule 1
Formule 1
Alpine launch
Gasly reageert op relletje met ski-jas Michael Schumacher

Opnieuw F1-wagen van Michael Schumacher onder de hamer

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Opnieuw F1-wagen van Michael Schumacher onder de hamer

Benetton B192 van Schumachers eerste F1-zege onder de hamer

Formule 1
Formule 1
Benetton B192 van Schumachers eerste F1-zege onder de hamer