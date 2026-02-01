Netflix brengt in 2026 nieuwe documentaire over Michael Schumacher

Voor Michael Schumacher is het F1-seizoen 1994 er een met bijzondere waarde, want hij stelde destijds zijn eerste wereldtitel veilig. In dienst van Benetton schreef hij acht Grands Prix op zijn naam en werd hij twee keer tweede, maar hij werd ook twee keer gediskwalificeerd en zelfs voor twee races geschorst. Ook de beslissing van de titelstrijd in Adelaide ging niet zonder controverse voorbij, nadat Schumacher daar botste met titelrivaal Damon Hill.

De documentaire, die de naam Schumacher ’94 heeft gekregen, wordt geregisseerd door Christin Freitag en geproduceerd door Leonine Documentaries. Onder meer Schumachers vrouw Corinna komt aan bod, evenals anderen die close zijn met de zevenvoudig wereldkampioen. "1994 is een keerpunt in de Formule 1-historie", luidt de synopsis van Netflix.

"De 25-jarige Michael Schumacher wint de eerste Grand Prix van het seizoen in Brazilië en zet daarmee de toon voor een ongeëvenaarde carrière. Het jaar 1994, dat tot de meest dramatische en enerverende seizoenen in de Formule 1-geschiedenis behoort, werd gekenmerkt door ingrijpende gebeurtenissen, zoals het fatale ongeluk van Ayrton Senna, maar ook door beschuldigingen van manipulatie en onsportieve rijmanoeuvres. Tegelijkertijd ontstond een ware 'Schumi-mania'."

Michael Schumacher viert het behalen van zijn eerste F1-titel met de Benetton-monteurs. Foto door: Ercole Colombo

"De vrouw van Michael Schumacher, Corinna Schumacher, en andere mensen uit zijn naaste omgeving blikken terug op die periode. Zij herinneren zich een compromisloze vechter op het circuit en een gevoelige, empathische man daarbuiten. Corinna, die altijd zijn emotionele steunpilaar is geweest, geeft bovendien een inkijkje in het begin van een buitengewoon liefdesverhaal – een verhaal dat tot op de dag van vandaag voortduurt."

Schumacher ’94 is niet de eerste documentaire over de coureur die door Netflix wordt gepubliceerd. In 2021 werd er al een docufilm uitgebracht, waarin de gehele carrière van de Duitser onder de loep werd genomen. Ook werd daarin een beeld geschetst van de persoon die achter de zevenvoudig wereldkampioen schuilde en vertelden Corinna en zoon Mick Schumacher over zijn toestand, op dat moment acht jaar na zijn noodlottige ski-ongeval.

Hoewel Netflix bekend heeft gemaakt dat de Duitse documentaire over Schumacher in de maak is, heeft de streamingdienst nog niet onthuld wanneer de film precies wordt uitgebracht.