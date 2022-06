Nederlands commentaar Viaplay ook beschikbaar via F1 TV

De Formule 1 introduceerde F1 TV in mei 2018 en begin 2019 kregen ook Nederlanders de kans om via de officiële streamingdienst van de Formule 1 naar de races te kijken. Daarbij kregen zij de mogelijkheid om te luisteren naar het commentaar van Ziggo Sport-commentatoren Olav Mol en Jack Plooij. De vrijdagse trainingen werden destijds door Rick Winkelman voor zijn rekening genomen.

Ziggo raakte de uitzendrechten in 2022 echter kwijt aan de Scandinavische Viaplay Group, dat de races via streamingplatform Viaplay uitzendt in Nederland. Die transfer van de uitzendrechten betekende ook een voorlopig einde aan het Nederlandstalige commentaar op F1 TV. In een schrijven aan de klanten liet F1 eerder dit jaar weten dat het tot juni zou duren voordat F1-races weer met Nederlands commentaar bekeken konden worden via F1 TV en dat lijkt vanaf de Grand Prix van Azerbeidzjan inderdaad weer mogelijk.

Op de pagina met veel gestelde vragen op de website van F1 TV was tot voor kort zichtbaar dat Nederlands commentaar niet beschikbaar was. Daar is verandering in gekomen, want inmiddels zijn daar de namen van Allard Kalff, Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zichtbaar. Dat drietal doet ook de verslaggeving van de F1-sessies bij Viaplay en dat commentaar is vanaf Azerbeidzjan ook een keuze op F1 TV. Dat heeft Viaplay bevestigd aan Motorsport.com. Valkenburg en Heemskerk voorzien de actie zoals gebruikelijk van commentaar, Kalff neemt naast hen plaats als Race Control tijdens de races. Een verplichting is het Nederlandse commentaar overigens niet, want kijkers kunnen nog altijd zelf kiezen welk commentaar zij willen horen. Zo blijft de Engelse verslaggeving van Sky Sports een keuzemogelijkheid en kan er ook gekozen worden voor Frans, Duits en Spaans commentaar.