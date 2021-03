Legendarische F1-commentator Murray Walker (97) overleden

Walker gaf van 1976 tot en met 1996 commentaar bij de Formule 1-races voor de BBC en deed dit van 1997 tot en met 2001 voor ITV. Voor velen is Walker dé stem van de Formule 1 geworden. Niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook ver daarbuiten.

Het overlijden van Walker werd op zaterdagavond bekendgemaakt door de British Racing Drivers’ Club (BRDC), waar hij een ‘associate member’ van was. “Met grote droevenis delen we het nieuws van het overlijden van Murray Walker OBE. Een vriend, een ware autosportlegende, de favoriete commentator van onze natie en iemand met een aanstekelijke lach”, leest het statement van de BRDC. “Murray zal enorm gemist worden. De stempel die hij heeft gedrukt en zijn stem leven voor altijd voort in de autosport en onze harten. We bedanken Murray voor alles wat hij voor onze gemeenschap heeft betekend. We zijn met onze gedachten bij Murray’s familie en vrienden in deze moeilijke tijd.”