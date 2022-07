Hakkinen: Leclerc moet hopen op DNF van Verstappen

Het zijn prettige tijden voor Ferrari. In een tijdsbestek van acht dagen werden twee Grands Prix gewonnen. Carlos Sainz won op Silverstone, teamgenoot Charles Leclerc was ongenaakbaar op de Red Bull Ring. Toch zijn er ook nog heel wat verbeterpunten voor de mannen uit Maranello. In Engeland sloeg het team de strategische plank mis met Leclerc, in Oostenrijk ging het op motorisch vlak helemaal mis voor Sainz.

Hakkinen heeft zo zijn twijfels over de betrouwbaarheidsproblemen bij Ferrari en hoopt dat dat geen doorslaggevende rol gaat spelen in de strijd om de wereldtitel: “Het motorprobleem van Carlos toont aan dat Ferrari nog steeds werk aan de winkel heeft qua betrouwbaarheid. Ik ben ervan overtuigd dat ze weten waar het probleem zit”, aldus de Fin in zijn column voor Unibet. Ook de Monegask had het lastig in de slotfase toen zijn gaspedaal niet naar behoren werkte. Dat weerhield hem er niet van om de winst naar huis te rijden. “Charles kan zich dergelijke problemen niet veroorloven als hij het gat naar Max wil verkleinen. Hij moet zelfs hopen op een non-finish van Max om het puntenverschil in het wereldkampioenschap echt te dichten.”

"Dit soort strategieën heeft Ferrari nodig"

Niet alleen de betrouwbaarheid speelt Ferrari dit jaar parten, ook op strategisch vlak liet de renstal eerder dit seizoen nogal eens wat steken vallen. In Oostenrijk was daar geen sprake van, zo legt Hakkinen uit: “Hoewel Max de sprintrace won en zich verzekerde van pole-position, kon Charles al zien dat zijn auto de snelheid had om op zondag mee te doen om de zege. Dat zei hij zelfs al via de boordradio! Max begon sterk maar Charles hield de aansluiting en kon vrij gemakkelijk inhalen toen Max problemen kreeg met de achterbanden. De racestrategie van Ferrari heeft dit jaar al voor wat problemen gezorgd, maar ditmaal niet. Toen ze zagen dat Max overstapte op een tweestopstrategie volgden ze, maar ze stopten significant later waardoor ze altijd een sterk bandenvoordeel behielden. Dit soort strategieën heeft Ferrari nodig om Red Bull constant uit te blijven dagen.”

Charles Leclerc blikt terug: "Het was een zenuwslopend einde"