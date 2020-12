Schumacher over vader Michael: "Beste coureur aller tijden"

Schumacher werd dit jaar kampioen in de Formule 2 en maakt komend seizoen bij Haas zijn debuut in de Formule 1. In een groot interview met Bild blikt de 21-jarige coureur alvast vooruit op zijn vuurdoop in de koningsklasse van de autosport. Hij kan niet wachten tot het moment dat hij in Melbourne op de grid zal staan tussen grootheden als Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, gezamenlijk goed voor veertien wereldtitels. “Dat wordt een bijzonder moment, ik kijk er erg naar uit. Maar aan de andere kant moet je je er ook niet teveel door laten intimideren, uiteindelijk zijn het gewoon mensen.”

Met name met Vettel heeft Schumacher een bijzondere band. Dat hij volgend seizoen op het circuit de strijd mag gaan aanbinden met de viervoudig wereldkampioen, voelt speciaal. “Seb is degene die ik het vaakst heb gesproken en die ik het beste ken. Natuurlijk zijn er ook wat jongens in de Formule 1 die ik nog ken van het karten. Maar Seb is degene die ik het langst ken.”

Vaak worden er als het om Mick Schumacher draait, paralellen getrokken met vader Michael. Schumacher junior heeft al eerder aangegeven dat hij daar niet zo mee zit en komend seizoen als de spotlights nog meer op hem zijn gericht, zal dat niet anders zijn. “Nee, ik vind het prima. Het stoort me totaal niet wanneer ik daar vragen over krijg of mensen me met hem vergelijken. Ik zal natuurlijk mijn eigen weg moeten bewandelen, maar voor mij geldt dat mijn vader de beste ooit is geweest dus waarom zou ik daar afstand van nemen?”

Voor Schumacher zal 2021 bij Haas vooral een leerjaar worden. Het Amerikaanse team heeft al aangegeven weinig tot niets te kunnen doen aan de ontwikkeling van de auto en dat betekent dat de Duitser en zijn teammaat Nikita Mazepin waarschijnlijk zijn veroordeeld tot een rol in het achterveld. Toch heeft de ervaring van de vrijdagtraining in Abu Dhabi en de Young Driver Test een paar dagen later een flink indruk gemaakt op de Duitser. “Wat ik in ieder geval al kan zeggen is dat ik me geen moment zal vervelen. De eerste paar ronden en de hele samenwerking met het team waren zo leuk. Die ervaring was gewoon geweldig. Mijn doel is om zoveel mogelijk te leren en te begrijpen, zodat we zo snel mogelijk vooruitgang kunnen boeken en zo weinig mogelijk tijd verliezen.”