Mick Schumacher maakt startnummer voor F1-debuutseizoen bekend

Woensdagochtend maakte Haas F1 wereldkundig wat eigenlijk al weken een publiek geheim was: Schumacher komt de renstal in 2021 versterken en maakt zodoende dus zijn F1-debuut met het Amerikaanse team. De Duitser heeft een meerjarige overeenkomst getekend bij de equipe van eigenaar Gene Haas en teambaas Guenther Steiner. De komende jaren is Schumacher bij Haas de teamgenoot van mede-debutant Nikita Mazepin, wiens meerjarige contract dinsdag al werd aangekondigd door de renstal.

Zoals gebruikelijk moeten de debutanten hun startnummer kiezen voor hun periode in de Formule 1. Schumacher is snel geweest met zijn keuze: hij wil in 2021 met startnummer 47 aan de start verschijnen. “Ik heb er even over nagedacht en het wordt 47”, vertelde de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. Het getal 47 is echter niet de eerste keuze van de leider in het F2-kampioenschap. “De getallen 4 en 7 zijn mijn favorieten, maar die zijn allebei bezet. Daarom heb ik 47 gekozen.”

Het getal 4 is sinds de start van het seizoen 2019 in het bezit van Lando Norris, terwijl de 7 al sinds 2014 op de bolides van Kimi Raikkonen prijkt. Een combinatie van die getallen heeft Schumacher dus bij 47 gebracht. Geheel toevallig heeft dat cijfer nog een extra lading voor de coureur en zijn familie. “Het is wel apart, want je komt op 47 uit als je alle verjaardagen in onze familie bij elkaar optelt. Het was dus snel duidelijk dat dit het startnummer moest worden”, aldus Schumacher.

Met startnummer 47 houdt Schumacher ook een kleine traditie van vader Michael in ere. De voormalig coureur debuteerde bij Jordan weliswaar met een even startnummer, maar kreeg vervolgens bij Benetton, Ferrari en Mercedes telkens de beschikking over een oneven startnummer. Ook Schumacher junior gaat in de F1 dus rijden met een oneven startnummer.