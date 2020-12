Officieel: Mick Schumacher promoveert naar F1 en stapt in bij Haas

Dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen zouden vertrekken bij de formatie van Guenther Steiner was al langer bekend. De opvolging liet echter nog enige tijd op zich wachten. Zo liet de flamboyante teambaas eerst weten een 'shortlist' met tien gegadigden te hebben, al wenste hij niet op specifieke namen in te gaan. Voorafgaand aan de laatste van twee F1-races in Bahrein is er echter alsnog duidelijkheid gekomen. Dinsdag werd Nikita Mazepin, met een puissant rijke vader, al aangekondigd. Vandaag is de rijdersbezetting compleet geworden.

Het is geen verrassing dat Mick Schumacher het team van Gene Haas completeert voor 2021. Ferrari had immers al aangegeven dat één juniorrijder zou promoveren naar de koningsklasse en 'de zoon van' had daar simpelweg de beste papieren voor in handen. De Duitser leidt het Formule 2-kampioenschap en kan dit weekend zelfs de titel in die klasse voor zich opeisen. Voordat het zover is, is hij nu alvast verzekerd van zijn toekomst op het hoogste niveau.

“Ik ben erg blij dat wij Mick Schumacher kunnen bevestigen als een van onze rijders voor volgend seizoen en ik kijk ernaar uit om hem in het team te verwelkomen", vertelde Haas F1-teambaas Guenther Steiner bij de aankondiging. "Ik ben er heilig van overtuigd dat hij de kans heeft verdiend om op basis van zijn prestaties naar de Formule 1 te promoveren. We hebben als team de kans om een nieuwe coureur te evalueren en te ontwikkelen door onze bekendheid met ons racepakket van 2021. We leggen de basis om het team op de lange termijn door te laten groeien en ik kijk uit naar de bijdrage die Mick zowel op als naast de baan gaat leveren in dit proces.”

Haas gaat voor twee rookies in 2021

Dat hing overigens al langer in de lucht, al bleef de vraag bij welk team hij zijn F1-debuut zou maken. Alfa Romeo is overwogen, maar die formatie houdt vast aan Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Mede daardoor heeft motorleverancier Ferrari uiteindelijk gekozen voor Haas, dat in 2021 met twee onervaren coureurs voor de dag komt. Dat lijkt een enorme sprong in het diepe voor een team dat toch al worstelt, maar volgens teambaas Steiner valt dat mee. "2021 is juist een goed jaar om twee rookies in te zetten. De doorontwikkeling van deze auto's is grotendeels bevroren, je kunt geen grote veranderingen doorvoeren. Wel aan de aerodynamica, maar niets fundamenteels. Het is dus een goed seizoen voor rookies om in te stappen, de Formule 1 onder de knie te krijgen en onze mensen te leren kennen."

De promotie van Mick betekent ook dat er voor het eerst sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2012 weer een Schumacher in de Formule 1 actief zal zijn. Schumacher junior komt dit kalenderjaar trouwens al voor de eerste keer in actie met een moderne Formule 1-bolide. Waar zijn geplande trainingsdebuut op de Nürburgring nog letterlijk de mist inging, zal hij na afloop van het seizoen wel de 'young driver test' in Abu Dhabi afwerken.