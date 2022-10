Mick Schumacher klokte tegen het einde van het eerste kwalificatiedeel 1.16.965 en had daarmee de zesde tijd in handen. Mocht die tijd tot het einde blijven staan, dan was deze nog steeds goed genoeg voor de zevende plek. Vanwege track limits in de tweede bocht schrapte de wedstrijdleiding Schumachers tijd. Hierdoor strandde de Duitser op de zestiende plaats en lag daarmee uit de sessie. Naderhand gaf de Duitser toe te agressief door de bocht te zijn gegaan, maar dat hij het paaltje daar als referentie gebruikte. De Haas-coureur stelde dat dit paaltje zo geplaatst moet worden dat de F1-coureurs de bocht niet kunnen afsnijden.

"Ik wist dat het agressief was", zei Schumacher na afloop tegen Motorsport.com. "Maar in mijn ogen was het goed genoeg. Als het paaltje daar staat, dan staat deze er niet voor niets. Dat was mijn referentie. Dat is echter een punt dat aangepakt moet worden, want met deze auto's is het nog lastiger om te zien. Als er dan een paaltje staat, dan zou het goed zijn dat dit zo wordt neergezet dat het overschrijden van track limits niet mogelijk is. Dat is helpend voor ons allemaal. Het is erg jammer. Het verschil in het wel of niet afsnijden is om en nabij een tiende seconde."

Bij zijn laatste poging op gebruikte banden kwam Schumacher in het gedrang toen andere coureurs hem passeerden voordat hij aan de ronde kon beginnen. Volgens de Duitser was dit in strijd met de gentlemen's agreement over het niet passeren van andere auto's tijdens een outlap. "Dat het moeilijk zou worden stond vast, maar het kwam ook omdat de gentlemen's agreement niet werd nageleefd door een man of drie, vier. Dat was dom, maar het is zoals het is. Het deed mijn voorbereidingen geen goed. Ik kon de remmen niet genoeg opwarmen en reed met een vraagteken richting de eerste bocht."

Ploegmaat Kevin Magnussen klokte de vijftiende tijd in Q2, maar vangt de Grand Prix van Mexico door een nieuwe motor vanaf de negentiende startplek aan.

Video: Schumacher teleurgesteld na tegenvallende Mexicaanse kwalificatie