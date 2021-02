Schumacher nog niet in F1-simulator door reisbeperkingen

De simulator vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Het stelt de coureurs in staat om vast te wennen aan de karakteristieken van hun nieuwe auto, nog voordat er een meter mee gereden is op het circuit. Helemaal voor coureurs die nieuw zijn in de Formule 1, zijn de uren in de simulator goud waard. Behalve dat ze een eerste gevoel kunnen krijgen bij hun nieuwe wagen, kunnen zij ook meteen de circuits oefenen waarop zij nog niet eerder hebben geracet, doordat zij daar in de lagere raceklassen niet gereden hebben.

Schumacher is dit jaar echter helemaal nog niet in de Haas-fabriek in Banbury geweest. “Door COVID-19 is het allemaal erg beperkt en heel moeilijk te regelen”, doet Schumacher tegenover Auto, Motor und Sport uit de doeken. “De condities veranderen constant. Maar het plan is natuurlijk om daar snel naartoe te gaan. Als er zich een mogelijkheid voordoet, zal ik die grijpen.” Maar hoe kan het dan dat Sebastian Vettel inmiddels al wel in de Aston Martin-fabriek in Engeland is geweest? Schumacher legt uit: “Er bestond een mogelijkheid voor coureurs om bij hun team te komen. Maar onlangs zijn de regels voor sporters aangepast. Dat gebeurde allemaal heel kortdag.”

Het simulatorprogramma laat dus nog even op zich wachten. “Gelukkig ben ik in de gelegenheid om thuis al wat te doen", zegt Schumacher. "Zo kan ik de circuits oefenen en aan mijn racevaardigheid werken. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met het rijden met een echte auto of het zitten in een grote, geavanceerde simulator waarover een Formule 1-team beschikt. Dat gaat allemaal veel lastiger nu. COVID-19 heeft het helaas veel moeilijker gemaakt.”

Schumacher is niettemin tevreden over hoe zijn voorbereiding tot op heden verder verloopt. “We hebben nog een paar weken tot de start van het seizoen, maar ik geef het een negen”, antwoordt de Formule 2-kampioen van vorig jaar op de vraag op hoe voorbereid hij zich voelt op een schaal van één tot tien. “Ik heb nog even om een en ander verder te verbeteren. Maar voor mijn gevoel ben ik er helemaal voor, ik kan niet wachten tot het allemaal begint.” Volgens Schumacher wordt het meeste toch pas geleerd wanneer het Formule 1-seizoen eenmaal onderweg is. Vooral als het gaat om hoe je als coureur een Grand Prix-weekend moet opbouwen. “Ik heb momenteel zeer veel Zoom-meetings met het team die me daarop moeten voorbereiden. Maar een race is uiteindelijk iets wat je meegemaakt moet hebben om te begrijpen hoe het echt is. Al doende leert men, daar komt het uiteindelijk toch op neer.”