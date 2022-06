Schumacher: "Effect DRS niet meer zo krachtig als dat het was"

Zoals inmiddels bekend maakt de Formule 1 dit jaar gebruik van andere technische reglementen. Het uiterlijk van de auto's is flink op de schop gegaan, maar het voornaamste doel was om de bolides elkaar beter te laten volgen en in te halen. Hoewel dit in de praktijk wel lijkt te gebeuren, kan F1 nog niet zonder DRS. Toch is volgens Mick Schumacher het effect van DRS minder geworden. Komend weekend rijdt de koningsklasse op het Baku City Circuit. De baan bestaat uit lange rechte stukken en hoekige bochten. Juist op dit circuit was het DRS-effect in voorgaande jaren gigantisch, maar de Haas-coureur denkt dat we in deze editie wellicht het effect van de nieuwe auto's meer gaan zien.

"DRS is niet meer zo krachtig als dat het was. Ik ben er zeker van dat de huidige auto's dichter achter elkaar kunnen rijden. Wellicht zitten we er zo dicht op in de aanloop naar de eerste bocht, dat DRS misschien helemaal niet meer nodig is om er voorbij te komen", blikt Schumacher vooruit. "We gaan wel zien hoe het verder loopt. Vorig jaar hadden we hier een van onze beste finishes. Hopelijk kunnen we met deze competitievere auto nog hogerop komen en een sterke wedstrijd rijden."

De VF-22 is met name begin dit jaar een sterke auto gebleken. In handen van teamgenoot Kevin Magnussen is de bolide al een aantal keer in de punten geëindigd, al is de vorm er de laatste GP's wat uit. Schumacher staat echter nog met lege handen, maar denkt in Baku met de huidige auto meer te kunnen dan vorig jaar. In 2021 werd de coureur dertiende. "Maar we moeten zien hoe het nu loopt. Met deze auto zitten we voor Baku in een sterke positie. Uiteindelijk moeten we het afwachten, maar voorlopig zit het wel snor. Onze auto is op bijna elke baan sterk geweest. Ik kijk uit naar de race."

Schumacher heeft bij Haas wat goed te maken. In Monaco schreef hij halverwege de Grand Prix de auto volledig af door snoeihard in de baanafzetting te crashen. Kort daarvoor was Magnussen al uitgevallen met problemen, waardoor het raceteam puntloos uit Monte Carlo vertrok.