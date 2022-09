Zijn avontuur als Formule 1-wedstrijdleider kwam begin dit jaar ten einde in de nasleep van de controverse rond de beslissing van de titelstrijd in Abu Dhabi in 2021, maar inmiddels heeft Michael Masi een nieuwe klus gevonden in de autosport. Daarvoor keert de Australiër terug naar zijn thuisland, waar hij voorzitter wordt van de Supercars Commission. Die commissie gaat onder meer over de sportieve en technische reglementen in de Supercars. Masi vervangt voormalig Supercars-coureur Neil Compton, die tot eind juni actief was als voorzitter van de commissie.

Tijdens het recente Supercars-raceweekend op Sandown werd Masi's naam voor het eerst gekoppeld aan een rol in de top van de commissie, want de klasse peilde daar of hij de noodzakelijke steun onder de teams had. Die bleek er dus te zijn. "Ik zie deze rol als het voortzetten van het geweldige werk dat Neil en de commissie al gedaan hebben om Supercars naar een gloednieuw tijdperk te loodsen met de introductie van de Gen3 Chevrolet Camaro en Ford Mustang", zei Masi over zijn benoeming. "Ik ben heel trots dat ik benoemd ben voor deze rol en ik kijk ernaar uit om samen te werken met de belangrijkste betrokkenen in de sport om ervoor te zorgen dat de toekomst er goed uitziet voor onze teams, partners, sponsoren en bovenal de fans."

Masi werd begin 2019 gepromoveerd tot wedstrijdleider van de Formule 1 na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting. Die functie vervulde hij drie jaar lang, tot hij begin dit jaar plaats moest maken wegens de gebeurtenissen in de slotfase van de GP van Abu Dhabi van 2021. Nu keert Masi dus terug in de Australische autosport, waar hij ook zijn eerste stappen zette. Voordat hij naar F1 kwam, was hij plaatsvervangend wedstrijdleider van Supercars en de racedirecteur van Super2 Series, de opstapklasse onder Supercars. Naar verluidt wordt Masi binnenkort ook benoemd tot lid van de South Australia Motorsport Board.