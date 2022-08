Michael Masi dicht bij eerste nieuwe functie sinds F1-vertrek

Volgens meerdere bronnen is het Supercars-kampioenschap bezig om de komst van Michael Masi als voorzitter van de raceklasse te laten goedkeuren door de teambazen. Mocht de Australiër groen licht krijgen, dan wordt dit zijn eerste nieuwe rol sinds de breuk met de FIA naar aanleiding van zijn controversiële beslissing tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar.

In de seizoensfinale streden Max Verstappen en Lewis Hamilton om de wereldtitel. Het leek in de race de kant van de Brit op te vallen, maar een crash van Nicholas Latifi in de slotfase veranderde alles. Verstappen dook de pits in voor een setje zachte banden. De Mercedes-coureur bleef op de baan om zijn leidende positie te verdedigen. Kort voor het binnenhalen van de safety car besloot Masi alle auto's tussen het tweetal uit te halen. Dit kon op veel verzet rekenen van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Met nog een ronde te gaan werd het veld weer losgelaten. Verstappen haalde Hamilton in en werd kampioen. Mercedes diende na afloop een protest in, maar trok deze later weer in. Uiteindelijk werd Masi ontslagen door de FIA en opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas.

Masi is een oude bekende in de Supercars. Hij bekleedde onder meer de rol van plaatsvervangend wedstrijdleider in die klasse. In 2018 stapte de Australiër over naar de FIA als vervangend racedirecteur van Charlie Whiting. De Brit kwam kort voor de start van het F1-seizoen 2019 plots te overlijden, waardoor Masi in de rol van racedirecteur werd geduwd. Hij bekleedde deze functie dus tot eind vorig jaar. Naar aanleiding van die controversiële beslissing werd Masi onder andere met de dood bedreigd.

De Supercars Commission regelt de technische en sportieve reglementen in die categorie. De aanbevelingen van die commissie gaan vervolgens naar het bestuur voor een definitieve goedkeuring. Neil Crompton, die ook commentator is van Supercars, vervulde sinds 2020 de rol van voorzitter op interim-basis. Op 30 juni legde hij deze rol neer en stapte uit de commissie. Momenteel is de CEO van de Australische raceklasse de voorzitter.