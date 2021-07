Masi ziet toekomst voor sprintformat: “Maar niet bij elke race”

Een week geleden werd op het circuit van Silverstone de eerste sprintrace in de Formule 1 gehouden. Niet alleen voor de coureurs en de teams was dit nieuwe onderdeel op het programma even wennen, ook voor Michael Masi, de racedirecteur van de FIA, was de eerste sprint een spannende ervaring

“Het was goed, het was iets anders”, blikt Masi tegenover onder andere Motorsport.com terug op de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Ik heb met vrienden over de hele wereld gesproken en die zeiden me dat ze het wel leuk vonden om eens wat anders te zien. We hebben in het verleden natuurlijk wel vaker veranderingen aan de kwalificatie gehad, maar de opzet van het raceweekend is al heel lang redelijk hetzelfde.”

“Het was intens”, zegt Masi over de eerste sprintrace. “Als je die eerste paar ronden achter de rug hebt en je hoort de melding ’ten laps to go’ over de radio, dan realiseer je je ook snel het allemaal gaat. Ik vond het wel goed om naar te kijken, vooral om mannen als Kimi [Raikkonen] en Fernando [Alonso] bij de start mensen te zien inhalen. Dat droeg allemaal bij wel tot het spektakel en van wat ik begrepen heb, kwam het ook allemaal goed over op de fans. Of ik het iets voor elk evenement vind? Nee. Is het een format dat in de toekomst bij verschillende evenementen kan worden gebruikt? Absoluut. Daar is de Formule 1 ook heel open over.”

“Ik denk dat iedereen trots mag zijn op wat we hebben bereikt”, meent Masi. “Het oorspronkelijke idee was om op elke dag van het evenement een competitief onderdeel te hebben, om de kijkers en de toeschouwers langs de baan alle drie de dagen wat te kunnen bieden. De FIA, de Formule 1 en de teams zijn er heel open over geweest dat het eerste weekend gebruikt zou worden om te kijken welke zaken nog kunnen worden verbeterd. Volgens mij is er uiteindelijk één team geweest dat iets kleins heeft aangekaart waar we over na moeten denken we moeten gaan bespreken.”

In het tweede weekend van september - een week na de Grand Prix van Nederland - vindt de volgende proef met een sprintrace plaats op het circuit van Monza. Masi: “Het eerste evenement was in mijn ogen een succes. Voor Monza zullen we met iedereen gaan zitten en kijken welke aanpassingen we kunnen doen.”