Bleekemolen over radiostilte Hamilton: “Aandachttrekkerij”

“Ik vind dat een beetje aandachttrekkerij”, zegt Michael Bleekemolen tegen Motorsport.com over de radiostilte die Hamilton na de laatste race in Abu Dhabi in acht lijkt te hebben genomen. “Hij heeft altijd van dit soort dingen. Dat hij nu dreigt om niet te rijden, doet hij natuurlijk omdat hij wil dat het goed uitgezocht wordt. Maar we weten allemaal wat er is gebeurd. Volgens mij hoeft er weinig uitgezocht te worden.”

“Het lag gewoon aan de persoon die tijdens de safety car-periode de beslissing nam om te gaan starten. Hierdoor viel het dit keer eens Max zijn kant op in plaats van de andere kant”, vervolgt Bleekemolen. “Het is zuur voor Lewis, maar zo is het nou eenmaal gelopen. Hij kan daar kennelijk niet mee leven en wordt er gek van. Ik denk trouwens niet dat Max zo gereageerd zou hebben. Die zou een keer geroepen hebben dat het een stelletje klootzakken zijn bij de FIA en dan was het wat hem betreft over geweest.”

Wat er in februari ook uit het onderzoek van de FIA naar voren komt, Bleekemolen gelooft niet dat Hamilton daadwerkelijk een punt zet achter zijn carrière. Hoogstens een sabbatical, al acht hij de kans daarop eveneens klein. “Het is kinderlijk gedoe”, aldus Bleekemolen. “Boos weglopen, dat doe je als je twaalf bent.”

Bovendien zou de zevenvoudig wereldkampioen Mercedes met een enorm probleem opzadelen als hij zo kort voor het seizoen zou besluiten om er tussenuit te piepen. Bleekemolen: “Ze zullen dan elders in het veld iemand moeten wegtrekken, maar wie dat zal moeten zijn? Moeilijk. Want Max en Hamilton zijn gewoon de beteren. Die gaan twee, drie tienden harder dan de rest. Ze zullen dus hoe dan ook een coureur moeten nemen die minder is.”

‘Geen hogere wiskunde’

Bleekemolen verwacht niet dat het onderzoek van de FIA naar de gebeurtenissen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi veel zal opleveren. “De slager keurt zijn eigen vlees”, zegt de geboren Amsterdammer daarover. “Ze zullen niet zo snel toegeven dat ze iets fout hebben gedaan. Ik denk dus dat daar weinig uit gaat komen. Ik vermoed dat ze iets in de regels gaan aanpassen en vervolgens de belofte doen dat de regels voortaan beter gehanteerd worden. Misschien dat ze zich er zo uit proberen te redden. Dat als weer zoiets gebeurt, duidelijk is wat de procedure is.”

Sinds de laatste race in Abu Dhabi is er veel kritiek geweest op het handelen van racedirecteur Michael Masi. Bleekemolen zou er niet rouwig om zijn als hij vervangen wordt. “Ik vind dat hij toch wel veel foutjes heeft gemaakt. Om hem dan toch weer een rol te geven in het geheel, daar heb ik wat moeite mee”, aldus Bleekemolen, die zich niet helemaal kan vinden in de wijze waarop Masi invulling heeft gegeven aan de rol van racedirecteur. “Hij is een beetje van het handjeklap. Zoals in Saudi-Arabië met Max: ‘Zou je de herstart vanaf die plek willen doen?’ Dat soort dingen kunnen niet. Zo werkt het niet. Daar zijn gewoon regels voor en die moeten worden gehanteerd.”

Mocht Masi aan de kant worden geschoven, zal de FIA op zeer korte termijn een vervanger moeten zien te vinden voor de Australiër, die sinds het overlijden van Charlie Whiting in 2019 de functie van racedirecteur bekleedt. Volgens Bleekemolen zal dat niet echt een probleem zijn: “Daar lopen echt wel goede mensen rond. Maar je moet ook een beetje autoritair zijn en iets van een dictator in je hebben. Dat werkt vaak toch beter.” Hij vervolgt: “Het klopt dat het geen eenvoudige job is, maar er zijn regels dus hanteer die en zorg dat je om je heen een paar kundige mensen hebt die precies weten hoe de regels in elkaar steken. Het is ook weer geen hogere wiskunde.”

Bleekemolen denkt dat er de afgelopen drie jaar minder controverse was geweest als Whiting nog had geleefd en aan het roer van de Formule 1-races had gestaan. “Dat denk ik wel. Daar hadden ze meer respect voor. Die was net even van een ander kaliber.”