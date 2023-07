Fernando Alonso reed van 2015 tot en met 2018 voor McLaren in de Formule 1. Hij nam vanwege tegenvallende prestaties afscheid van het Britse team en de Formule 1, maar keerde in 2021 wel weer terug. In zijn tijd bij McLaren kreeg de Spaanse tweevoudig wereldkampioen wel de ruimte voor uitstapjes in andere raceklassen. Zo mocht hij in 2017 deelnemen aan de Indy 500, zodat hij de Triple Crown kon nastreven. Dat deed hij namens Andretti Autosport, dat door Honda-motoren werd aangedreven - waar hij in de Formule 1 juist zoveel kritiek op had. Hij deed het niet onverdienstelijk in zijn eerste poging en hij ging zelfs enkele ronden aan de leiding, maar in de slotfase van de race gaf de Honda-krachtbron de geest en kon hij uitstappen.

Michael Andretti, teameigenaar van Andretti Autosport, was wel onder de indruk van Alonso. De inmiddels 41-jarige Asturiër, die bij Aston Martin helemaal is opgeleefd en al zes keer op het podium stond, is in de ogen van Andretti 'de compleetste coureur die je je kunt wensen'. "Hij is de complete coureur", zegt Andretti in gesprek met het Spaanse Marca. "Hij is niet alleen snel, maar ook intelligent."

"Hij heeft indruk op me gemaakt toen hij met ons samenwerkte in Indianapolis", vervolgt Andretti. "Theoretisch moest hij vertrouwen krijgen in de auto, maar hij zat bovenop alle andere dingen: 'Hoe moet ik de pitstops doen? Hoe zijn de herstarts?' Hij zat bovenop al die kleine details. Dat heeft indruk op me gemaakt. Als teambaas is hij de compleetste coureur die je je kunt wensen", oordeelt de 60-jarige Amerikaan.

Het komt volgens Andretti daarom ook niet als een verrassing dat Alonso zo goed presteert bij Aston Martin. "Hij zit eindelijk in een competitieve auto en hij haalt er het maximale uit. In elk team waar hij in zat was hij de leider, hij presteerde bijna altijd beter dan zijn teamgenoten in de kwalificatie en in de race, dus... Het verbaast me niet." Zelf hoopt Alonso nog een derde titel in de Formule 1 te pakken. Andretti gelooft dat de voormalig Ferrari-coureur daarin kan slagen. "Als hij in de juiste auto zit, kan dat natuurlijk. Leeftijd is niet alles. Het is belangrijker hoe graag je iets wil. Je kunt zien dat Fernando nog jong van geest is. Ik denk echt dat hij nog een paar goede jaren in zich heeft om competitief te zijn", besluit de teameigenaar.