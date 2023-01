Michael Andretti gebrand: Wil criticasters de mond snoeren

De toetreding van Andretti-Cadillac in de Formule 1 is nog allerminst zeker, toch is teamchef Michael Andretti al gemotiveerd tot op het bot. Onlangs maakte Andretti Global bekend dat het van plan is om in de koningsklasse aan de slag te gaan. Het bedrijf wil dit samen doen met General Motors, dat de naam van Cadillac aan het project hangt. Het idee stuit echter op weerstand. Het merendeel van de F1-paddock staat om financiële redenen niet te springen om Andretti-Cadillac. Alleen Alpine en het team van McLaren staan positief tegenover het idee. McLaren CEO Zak Brown is goed bevriend met Michael Andretti, terwijl Alpine eventueel de Renault-motoren gaat leveren.

Mocht Andretti het toch voor elkaar krijgen om ergens in de komende jaren in de koningsklasse aan de slag te gaan, dan ligt het in ieder geval niet aan de voorbereidingen. De teambaas heeft met Colton Herta ook nog eens een toptalent achter de hand. "Als we komen, zijn we meer dan serieus", zegt de Amerikaan tegen Forbes. "Het duurt even voordat we er zijn, maar uiteindelijk willen we ons bij de topteams in F1 voegen. Het doel is om binnen vijf of zes jaar voor het wereldkampioenschap te vechten. We willen er gewoon zijn. Wat boeit dat nou? We willen meedoen en racen tegen de besten van de wereld. Dat is iets dat we niet onderschatten. Het wordt een lang en opbouwend proces. We hebben echter een goed plan om daar te komen."

Mocht het F1-plan doorgang vinden dan is dat mede te danken aan de financiële steun van Project 1001, dat geleid wordt door Dan Towriss. "Zonder hen zou dit niet kunnen", gaat hij verder. "Zij zijn de ruggengraat van dit geheel. Het is vooralsnog leuk om dit project met ze te doen. Het zijn geweldige mensen. We genieten voorlopig van de samenwerking. Ik heb onwijs veel geluk dat ik in deze positie zit. Dit is een droom." Krijgt Andretti-Cadillac toegang tot de paddock, dan valt er een last van Andretti's schouders. "Je moet je blijven richten op het werk dat er ligt. Ik luister niet naar criticasters. Sterker nog, ik gebruik ze als motivatie. Het is altijd leuk om ze de mond te snoeren."