Miami GP-organisatie opent deur naar double-header met Canada

Formule 1 heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. De grootste aandeelhouder in de uitstoot van het mondiale racekampioenschap is transport. Honderden teamleden, net als duizend ton vracht, moeten iedere Grand Prix vervoerd worden. Met een steeds drukkere kalender is deze logistieke puzzel allesbehalve gemakkelijk op te lossen.

Hoe F1 de logistieke puzzel van 2024 oploste: Formule 1 Hoe maakt de logistieke operatie achter F1 de propvolle 2024-kalender uitvoerbaar?

Toch heeft de Formule 1 om verschillende redenen niet gekozen voor een kalender waarbij de minste kilometers zouden worden afgelegd. Weliswaar zijn alle Europese Grands Prix bij elkaar geclusterd in het middendeel van het seizoen, maar er zijn nog genoeg onlogische volgorden te vinden. Zo vinden bijvoorbeeld vier races plaats in Noord-Amerika, maar enkel de weekenden in Austin en Mexico-Stad zijn aan elkaar vastgeplakt. Ook reist het circus tweemaal naar het Midden-Oosten, aan het begin en einde van het seizoen.

De Grand Prix van Miami heeft samen met de Grand Prix van Canada wellicht wel de minst logische plek op de kalender gekregen, rekening houdend met de klimaatdoelen. Vanaf Saoedi-Arabië reist men af naar de Amerikaanse staat Florida, alvorens weer terug te keren in Europa. Midden in een reeks Europese Grands Prix wordt opmerkelijk genoeg de race in Canada afgelegd.

Kunnen deze twee races niet onderdeel worden van een double-header? Miami GP-president Tyler Epp is wel te spreken over de huidige plaatsing van zijn evenement. “We vinden het fijn om vroeg in het seizoen te zitten”, vertelt de Amerikaan. Epp vertelt blij te zijn dat de Miami Grand Prix de eerste race in de VS is, en tegelijkertijd niet te dicht geplaatst is bij het latere evenement in Las Vegas. Daarnaast geeft Epp nog een reden waarom de race niet te veel verschoven kan worden. "American football eindigt pas eind januari, en we organiseren ook de Miami Open [tennistoernooi], dus ik denk dat we logistiek gezien het evenement niet kunnen verschuiven."

Het alternatief is om Canada naar voren te halen, waar de Amerikaanse organisatie wel oren naar heeft. “Daar heb ik geen bezwaar tegen”, vertelt Epp, die daarna benadrukt dat deze keuze in handen van de Formule 1 ligt en niet bij hem. “Een race in Miami is een hele andere ervaring als een race in Montreal of Vegas. Dat is waarom mensen naar verschillende races afreizen. Ik denk dat dat fantastisch is voor de sport. Ik ben dus niet bang voor een race in Montreal voor of na Miami, zeker niet als dat helpt de klimaatdoelen te behalen.”