Mercedes W11 heeft flink meer downforce dan voorganger

Terwijl de meeste teams verrast werden door het innovatieve DAS-systeem, heeft Mercedes ook op andere vlakken geprobeerd om grensverleggend te werk te gaan. Het team publiceerde zondag een video waarin technisch directeur Allison uitleg geeft over hoe het team een poging gedaan heeft nog meer winst te boeken met het ontwerp van de nieuwe auto, ondanks dat de Zilverpijlen vorig jaar voor de zesde keer op rij wereldkampioen werden.

“Het was verleidend om die wagen een beetje bij te poetsen. Uiteindelijk hebben we het seizoen op een sterke wijze afgesloten en ook de manier waarop we de wagen vorig jaar hebben kunnen ontwikkelen was behoorlijk snel. Er was nog steeds ruimte om die wagen beter te maken”, zei Allison over de Mercedes W10. “Het was aantrekkelijk om die conservatieve aanpak te hanteren. Maar uiteindelijk wisten we ook dat het niet genoeg zou zijn. We voelden de adem van onze concurrenten in onze nek. We weten dat ze hongerig zijn en dat ze ons zouden verslaan als wij niet iets indrukwekkends met de auto zouden doen. We hebben besloten dat we een auto wilden bouwen die agressief is. Ondanks het feit dat de reglementen niet veranderen hebben we op elk vlak gekeken of we de auto beter konden maken.”

Volgens Allison heeft Mercedes ‘honderden’ dingen veranderd aan de W11. Zo is de voorwielophanging aangepast waardoor het team op aerodynamisch vlak meer kansen heeft, de sidepods zijn kleiner geworden om de luchtstroom te verbeteren en de achterwielophanging is volgens Allison flink aangepast. “Je zult niet alle details zien, maar ik kan zeggen dat de achterwielophanging van deze wagen extreem avontuurlijk is. We hebben de geometrie voor de onderste draagarm aangepast. Daardoor hebben we op het gebied van aerodynamica meer mogelijkheden, daarmee kunnen we meer downforce genereren.”

Over het algemeen staat Mercedes er beter voor dan vorig jaar, vindt Allison: “We hebben nu een auto die op het gebied van downforce een stuk beter is dan de vorige. We hebben een wagen die we nog veel verder kunnen ontwikkelen, de ontwikkelingscurve is nog een stuk steiler dan vorig jaar, terwijl de auto toen heel goed was. We hebben een wagen die we hopelijk nog heel lang kunnen ontwikkelen.”