Wolff: "Ferrari mede oorzaak van nieuwe dominantie Mercedes"

Na drie races heeft Mercedes alweer een comfortabele voorsprong opgebouwd in beide kampioenschappen. Alle races werden gewonnen door de Zilverpijlen, die dit jaar uitgerust zijn met een zwarte livery. De W11 lijkt op alle vlakken de te kloppen auto te zijn, onder meer door de introductie van het Dual Axis Steering-systeem. In gesprek met Auto, Motor und Sport benadrukt Wolff echter dat er ook met de krachtbron behoorlijk wat progressie is geboekt en daar dankt hij Ferrari enigszins voor.

“Wij zijn vorig jaar op motorisch vlak zodanig door Ferrari uitgedaagd, dat wij nieuwe manieren gezocht hebben om prestaties te genereren. De samenwerking tussen Brixworth en Brackley was daarbij zeer sterk", vertelde Wolff. "Beide afdelingen hebben als eenheid gewerkt en aerodynamica tegen vermogen afgewogen. Anderzijds is de verhouding tussen downforce en luchtweerstand bij de huidige auto zeer goed gebalanceerd. We hebben in bijna alle bochten zeer veel grip, maar we zien nog wat zwakke plekjes in de langzame bochten.”

Volgens Wolff had Ferrari tijdens enkele races in 2019 zo’n 68 pk meer vermogen dan Mercedes. Dat voordeel heeft Ferrari inmiddels alweer in moeten leveren door een reeks technische richtlijnen. Het heeft er echter toe geleid dat Mercedes hard aan de slag is gegaan om vermogen te vinden. “Dat kan je alleen in de verbrandingsmotor vinden, want de andere gebieden zijn beperkt. Alles wat we konden vinden, hebben we aangepakt”, zei Wolff, die benadrukte dat dit niet slechts ‘een aantal pk’ heeft opgeleverd. Op basis van GPS-data denkt de teambaas van Mercedes dan ook dat de Duitse fabrikant een ‘klein voordeel’ heeft met de krachtbron. “Als we van gelijke luchtweerstand uitgaan is dat voordeel zo’n anderhalve tiende.”

Versnellingsbak Mercedes werkt beter met weinig 'rake'

Naast een sterke krachtbron beschikt Mercedes met de W11 natuurlijk ook over een uitstekend chassis. Met de W11 gaat het team verder met het concept dat al enkele jaren gebruikt wordt. Waar concurrenten als Red Bull juist kozen voor een concept met veel ‘rake’, waarbij de achterzijde van de auto hoger op zijn poten staat dan de voorkant, kiest Mercedes juist voor een vlakkere afstelling met weinig ‘rake’. In Racing Point heeft de kampioensformatie nu een medestander gekregen en meteen presteert het Canadese team een stuk beter dan in de afgelopen jaren, toen er wel gekozen werd voor een auto met veel ‘rake’.

“Het is interessant dat Racing Point dat concept jarenlang gevolgd heeft, maar dat functioneerde met onze versnellingsbak niet zo goed”, verklaart Wolff, die echter niet glashard durft te maken dat het door Mercedes gekozen concept het juiste is. “Nu zijn ze overgeschakeld op ons concept, met een lagere rijhoogte aan de achterzijde, en is de auto een stuk beter. Ik kan niet zeggen of dit het juiste concept is, maar we zijn er door de jaren heen in ieder geval mee doorgegaan.”

Toch is Wolff niet helemaal gerust op de voorsprong die Mercedes nu heeft. Die voorsprong wordt in theorie makkelijker te verdedigen door de beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden en de invoering van het budgetplafond, maar zo denkt de Oostenrijker er niet over. “Ik voel mij niet comfortabel. We hebben nu drie van de zestien, zeventien of achttien races gereden. Als wij uitvallen en [Max] Verstappen wint, dan staat hij in het kampioenschap voor coureurs nagenoeg op gelijke hoogt. En ook over volgend jaar mogen we niet te makkelijk denken, want voor iedereen wordt het anders met de nieuwe vloer. Dat zorgt voor zoveel verandering dat het de stroming compleet verandert en ook de ontwikkeling slaat daardoor een andere richting in.”