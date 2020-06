Mercedes plant gebruik technologie MGU-H in nieuwe straatauto's

De MGU-H deed in 2014 zijn intrede in de Formule 1 bij de introductie van de V6-turbomotoren. Het systeem zet warme uitlaatgassen om in elektrische energie en is het meest uitdagende element van de huidige generatie motoren gebleken. De uitdaging bleek zelfs zo groot voor de fabrikanten dat er meerdere pogingen geweest zijn om de MGU-H uit de sport te laten verdwijnen. Mercedes zag echter al langer de voordelen die het voor de automobielindustrie kan hebben en bewijst dat nu met de aankondiging dat de ideeën doordruppelen naar de straatauto’s. De kennis die is opgedaan met de MGU-H wordt toegepast in een nieuwe elektrische uitlaatgasturbo. Die zit momenteel in de laatste ontwikkelingsfase, voordat het wordt toegevoegd aan nieuwe productiemodellen van Mercedes-AMG.

Tobias Moers, de voorzitter van het management van Mercedes-AMG, zei: “We hebben duidelijk gedefinieerde doelstellingen voor een elektrische toekomst. Om die te bereiken, vertrouwen we op discrete en zeer innovatieve componenten en assemblages. Met deze stap vullen we onze modulaire technologie strategisch aan en stemmen we deze af op onze prestatie-eisen. In een eerste stap bevat dit ook de elektrische turbocharger – een voorbeeld van de overdracht van F1-technologie naar de openbare weg, iets waarmee we verbrandingsmotor met turbo’s naar een voorheen onbereikbaar niveau van behendigheid kunnen brengen.”

Met de straatauto-versie van de MGU-H is het doel niet om zoveel mogelijk vermogen te leveren, maar juist om de reactietijd van de motor te verbeteren en de turbovertraging te verminderen. Het maakt gebruik van een kleine elektrische motor van slechts 4 centimeter groot die geïntegreerd is in de laderas, tussen het turbinewiel aan de uitlaatzijde en het compressorwiel aan de zijde van de schone lucht. De motor zal het compressorwiel aandrijven voordat het de stroom uitlaatgassen accepteert. De turbocompressor draait op 170.000 toeren per minuut. Het gebruik ervan in straatauto’s zou de reactietijd op het gaspedaal moeten verbeteren en een beter rijgevoel moeten geven, terwijl het ook moet leiden tot een hoger koppel bij lagere toerentallen van de motor.

In de afgelopen jaren waren er momenten waarop de motorleveranciers in de F1 spraken over het laten verdwijnen van de MGU-H. Zodoende moest de situatie rond de motoren eenvoudiger worden en mogelijk ook leiden tot nieuwe motorleveranciers. De MGU-H levert echter dermate veel vermogen dat het verlies ervan zou leiden tot grote veranderingen aan het concept achter de efficiënte F1-motoren, in een poging om de verliezen goed te maken. Het zou ook betekenen dat alle kennis en investeringen van de huidige teams in deze technologie verdwijnen.

Met medewerking van Jonathan Noble