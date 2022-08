Storm Eunice vertekende beeld van porpoising voor Mercedes

Op het moment dat Mercedes de W13 de sporen gaf op Silverstone, raasde de storm Eunice over Groot-Brittannië. “We hadden te maken met windstoten van meer dan 110 kilometer per uur”, blikt Mercedes-engineer Andrew Shovlin in gesprek met Motorsport.com terug op de shakedown. “Over het algemeen begin je een shakedown met een hoge rijhoogte, om schade te voorkomen. Daarna ga je steeds lager. Op een gegeven moment zaten we op de gebruikelijke rijhoogte en begonnen we het probleem te zien.”

Echt helder was het beeld van het probleem, mede door storm Eunice, nog niet. Dat kwam pas bij de eerste wintertest in Barcelona, vertelt Shovlin. Mercedes nam vervolgens updates mee naar de tweede testweek in Bahrein, maar die konden de porpoising niet verhelpen. Het team begon daardoor teleurstellend aan het seizoen en is bij het ingaan van de zomerstop nog steeds in de achtervolging op Red Bull en Ferrari. “De start van het jaar was moeilijk”, aldus Shovlin. “De laatste jaren gingen we naar vrijwel alle races met de gedachte dat we er de pole-position en zege konden pakken, maar nu was ineens de voorkant van het middenveld het hoogst haalbare. Dat was nogal een uitdaging.”

Shovlin omschrijft de testweken in Barcelona en Bahrein als een ‘eigenaardige tijd’ voor Mercedes en noemt porpoising ‘misschien wel de meest ingewikkelde zaak waarmee we ooit te maken hebben gehad’. “Het was als het pellen van een ui: hoeveel lagen je er ook vanaf haalt, je ziet altijd hetzelfde”, vervolgt Shovlin. “We realiseerden ons dat er wel wat zaken bij kwamen kijken, maar onze progressie was best bemoedigend. Alles wat we deden werd steeds logischer.”