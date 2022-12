Het Formule 1-seizoen 2022 is een aantal weken geleden afgesloten in Abu Dhabi, maar de focus in de fabrieken ligt al langere tijd op volgend jaar, zo ook in Brackley. Daar staat het hoofdkwartier van Mercedes. Die renstal heeft geen soepel jaar achter de rug. Al in de winter ontdekte het Duitse merk met de W13 geen goed strijdwapen te hebben gebouwd. In Barcelona maakte het team wel een stap, waardoor het gestuiter grotendeels verdween. In Austin werd een nog grotere stap gezet, wat hen in Brazilië een zege opleverde. Beetje bij beetje vond Mercedes de weg omhoog en leerde de formatie steeds meer over de W13. Is alles nu aan de kaak gesteld in de aanloop naar 2023?

"Aan het einde van het seizoen heb je natuurlijk allerlei soorten circuits gehad. Je begrijpt dan in principe de meeste problemen wel. Hoewel we nog steeds tegen problemen aanliepen, waren deze vaak niet nieuw meer", zegt Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes. "De laatste maanden werkten we snoeihard om te zorgen dat de slechte eigenschappen van de W13 niet worden meegenomen naar de W14. Wat dat betreft is er echt progressie geboekt. We brachten diverse updates. Met name die in Austin bracht ons verder naar voren. Veel van onze aandacht ging uit naar het ontwikkelen van een update, het naar de baan brengen en zien dat deze performance brengt. Hopelijk betekent dat werk dat we volgend jaar een nog competitiever pakket samenstellen."

Hoewel het F1-seizoen dus is afgesloten, zit men niet stil. Shovlin stelt dat huidige periode altijd een leuke periode is, dit omdat je geen idee hebt wat de concurrentie aan het doen is en in hoeverre zij progressie boeken. "Er wordt echt veel werk verricht", vervolgt hij. "We kijken uit naar het nieuwe jaar. Na een jaar als 2022 gaan we niet meer zeggen dat we sowieso voorin knokken, maar we zijn onwijs toegewijd om ervoor te zorgen dat weer op pole komen te staan en races gaan winnen. We vinden het fantastisch om een nieuwe auto te ontwikkelen en te presenteren. Wat dat betreft is het een mooie periode. Het gaat een pittige tijd worden, maar we zijn klaar voor het gevecht."

Voor het F1-seizoen 2023 gaat het technische reglement lichtjes op de schop. De belangrijkste is de verhoging van de vloer. In een poging porpoising tegen te gaan heeft de FIA besloten om de randen met 15 millimeter te verhogen. Daarnaast mag Mercedes vanwege hun positie in het kampioenschap in vergelijking met Ferrari en Red Bull Racing een stuk meer tijd doorbrengen in de windtunnel.