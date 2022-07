Mercedes geschokt dat concurrentie met stijfheid vloer speelt

Sinds de Grand Prix van Canada zijn de teams en de FIA met elkaar in gesprek over het voornemen van de autosportbond om een einde te maken aan het buitensporige stuiteren van sommige Formule 1-auto’s. Motorsport.com heeft gehoord dat er tijdens een bijeenkomst van de Technical Advisory Committee in de week na de race in Montreal vermoedens zijn geuit dat sommige teams de grenzen van de regels opzoeken als het gaat om hoeveel de vloer en de bodemplank mag flexen.

In de regels staat dat de plank bij de twee gaten in het midden en het achterste gat niet meer dan 2 millimeter mag doorbuigen, om ervoor te zorgen dat de vloer als geheel stijf genoeg is. Sommige teams zouden echter een manier gevonden hebben om de vloer buiten de plekken waar gemeten wordt tot wel 6 millimeter te laten flexen, waardoor ze een hogere rake kunnen gebruiken én dichter bij de grond kunnen rijden. Dit geeft ze meer performance terwijl ze minder snel last hebben van een auto die steeds de grond raakt.

Voor sommige teams kwam deze werkwijze als een grote verrassing. Zo ook voor Mercedes, het team dat misschien wel de meeste moeite heeft om het porpoising onder controle te krijgen. “We hadden hier geen idee van tot de FIA het ter sprake bracht tijdens de laatste bijeenkomst van de Technical Advisory Committee. Het kwam voor ons als een grote verrassing”, aldus teambaas Toto Wolff tegenover onder andere Motorsport.com. “De regels zijn behoorlijk duidelijk. Er is geen valide reden waarom je vloer meer zou mogen doorbuigen dan in de regels staat. Dit kwam dus op zijn zachtst gezegd als een verrassing. Het kwam meer als een schok.”

De FIA is van plan de regels op dit vlak aan te passen om zo voor een ‘eerlijke en evenwichtige’ situatie te zorgen, zo valt te lezen in een nieuwe technische richtlijn die officieel nog moet worden uitgebracht. Mogelijk was de situatie eerder dus niet eerlijk en evenwichtig. De stijfheid van de vloer moet straks in een straal van 15 millimeter rond de gaten uniform zijn, waarbij er elke kant op niet meer dan 10 procent speling mag zijn. De FIA zal er middels meerdere checks streng op toezien dat de teams zich ook echt aan de limiet van 2 millimeter houden.

Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, denkt dat zijn team wel eens kan profiteren van de nieuwe technische richtlijn, die vanaf de Grand Prix van Frankrijk van kracht zal zijn. “Toen dit aan het licht kwam, realiseerden we ons dat we misschien bepaalde kansen hebben laten liggen, of niet volledig hebben benut”, zegt hij. “Het is dus niet van invloed op hoe wij werken, maar het heeft goed mogelijk wel invloed op onze concurrenten, met als gevolg dat wij iets dichterbij kunnen komen.”