Mercedes onthult updates voor F1-race op Silverstone

Horner: "Jammer van laatste ronde Verstappen, maar eerste rij is goed"

Christian Horner kan leven met het kwalificatieresultaat van zijn team op Silverstone. De Red Bull-teambaas stelt dat Max Verstappen zonder gele vlag in de slotfase pole-position had kunnen pakken, maar ziet nog voldoende mogelijkheden voor zondag. Daarnaast gunt Horner Carlos Sainz zijn eerste pole-position in de Formule 1: "Carlos is altijd goed in deze omstandigheden, dat was in zijn tijd als Red Bull-junior al zo."