Mercedes verklaart miscommunicatie met Bottas over overtake modus

Het kampioensteam leverde op Spa-Francorchamps een overtuigende 1-2 af, met WK-leider Lewis Hamilton voor teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin zat in de openingsfase van de race de leidende Brit op de hielen. Hij vroeg via de boordradio of hij “one push” beschikbaar had om in het DRS-window te komen. Zijn engineer informeerde Bottas dat dat inderdaad het geval was maar dat die aanvalsmodus niet in onderlinge duels gebruikt mocht worden: “We agreed not to use it against each other”. De Fin reageerde daarop kort en krachtig: “Daar heb ik nooit van gehoord”.

Na de race liet teambaas Wolff weten dat men intern heeft afgesproken om de ‘overtake modus’ achter de hand te houden om een eventuele aanval van achtervolger Max Verstappen te kunnen pareren. “Er gelden geen regels tussen de twee rijders, ze zijn vrij om te racen”, aldus de Oostenrijker toen Motorsport.com hem vroeg naar de woordenwisseling. “In de ochtend voorafgaand aan de race hebben we overleg gepleegd en zijn we overeengekomen dat we deze modus proberen niet tegen elkaar te gebruiken. Er is altijd het risico dat je hem nodig hebt ten opzichte van Max of een andere wagen. Daar refereerden we aan. Het was mogelijk een miscommunicatie tussen Valtteri en een paar van de jongens.”

Bottas erkende dat het lastig was om een aanval te openen op zijn teamgenoot, aangezien hij in de vuile lucht reed en daardoor meer van zijn banden vergde. Naar eigen zeggen was de start zijn beste kans om de leiding te veroveren. Hij kwam beter uit de La Source-hairpin maar moest in de run naar Eau Rouge van zijn gas om een aanrijding te voorkomen: “Ik heb geprobeerd de kansen te benutten. De eerste was na de start. Ik kwam beter uit bocht 1 dan Lewis maar ik moest liften om niet tegen zijn achterkant aan te rijden. Ik probeerde een gaatje te laten voor een betere slipstream maar het verraste me hoe beperkt die slipstream was. Bij de herstart was het hetzelfde liedje: ik probeerde hem te verschalken, maar het lukte gewoon niet.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith