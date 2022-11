Mercedes: Liever F1-zege dan P2 in constructeurskampioenschap

Mercedes beleeft een moeizaam seizoen onder het nieuwe technisch reglement. Hoewel de formatie heel wat podiumplaatsen en een pole-position in Hongarije scoorde, staat de teller qua overwinningen nog altijd op nul. Het lijkt erop dat de Duitse fabrikant voor het eerst sinds 2011 het jaar afsluit zonder zeges. De consistentie en betrouwbaarheid hebben er echter wel voor gezorgd dat de tweede plaats bij de constructeurs nog altijd in zicht is. Op dit moment staat Mercedes op de derde stek, veertig punten achter de rivaal uit Maranello.

Hoewel een tweede plaats een goed resultaat is na zo’n moeilijk jaar, zou teambaas Toto Wolff die positie graag inruilen voor een overwinning. “Een zege zou het bewijs zijn dat onze auto weer goed genoeg is om te strijden om overwinningen. Een tweede plaats kan ook komen doordat anderen steken laten vallen en jij gewoon meer punten pakt.”

Hoewel de Oostenrijker uiteraard graag een plekje opschuift in het constructeurskampioenschap, stelt hij dat de progressie van het team beter te beoordelen is aan de hand van de prestaties op de baan. “Het zou zeker een troost zijn, want Ferrari had aan het begin van het seizoen de snelste wagen”, zegt Wolff over de tweede positie. “Het zou geweldig zijn om nu boven hen te eindigen, maar nogmaals: dat is niet onze voornaamste prioriteit. Het belangrijkste is dat we de auto onder de knie krijgen en een snelle automobiel op de baan hebben.”

Geen hoge verwachtingen voor 2023

Mercedes heeft inmiddels achterhaald wat er dit jaar mis ging met de W13 en wat er voor 2023 veranderd moet worden. Het ziet ernaar uit dat het team afstapt van het ‘zero-pod’-concept. Toch is Wolff zich ervan bewust dat er geen garanties zijn dat het team terugkeert aan de top: “Ik zie het glas altijd als halfleeg. Er is geen reden om positief te zijn. Red Bull heeft net negen zeges op rij geboekt, dus er is geen reden om dolenthousiast te zijn met een tweede en vierde plaats. We hebben nog een lange weg te gaan. De winter is aanstaande. Ik denk dat we goed bezig zijn met de ontwikkeling van de auto. Sommige dingen zijn grotere stappen dan puur het toevoegen van downforce. We geven alles om terug te keren in een positie waarin we kunnen strijden om de titel.”