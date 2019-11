Mercedes: Honda imponeert, verbaasd over vormpeil Ferrari

Allereerst is Mercedes positief verrast door het indrukwekkende optreden van Red Bull-Honda op het Autodromo José Carlos Pace. Waar Ferrari-coureur Sebastian Vettel gekscherend zie dat men de Honda-motor ook maar eens nader moet bekijken, denkt Mercedes dat Red Bull vooral het momentum van voor de zomerstop heeft teruggevonden. "We hadden natuurlijk liever zelf op pole gestaan. Maar Max is dit hele weekend al snel en is het ook niet de eerste keer dit jaar dat Max de snelste man is", duidt James Allison tegenover Motorsport.com op de sterke serie van Red Bull voor de zomerstop.

"Dit is wat je krijgt met een zeer goede auto en een extreem goede coureur samen", vat Allison het zaterdagse verlies zeer sportief op. Naast het optreden van Verstappen denkt de technisch directeur dat de hoogte een grote rol speelt, Red Bull gaat immers ook vaak goed in Mexico: eerst met Renault en dit jaar was de snelheid met Honda ook in orde, ware het niet dat allerlei omstandigheden een derde opeenvolgende zege onmogelijk maken. "Je probeert de turbo en compressor zo te maken dat je voor het hele seizoen het beste pakket hebt. In Mexico en in mindere mate hier in Brazilië is de lucht dunner, waar wij wat last van hebben. Maar als je daar bij het ontwerp te veel rekening mee gaat houden, dan ondervind je er in de andere races nadeel van."

Tegelijkertijd is Allison wel verbaasd over het vormpeil van Ferrari. En meer specifiek over het feit dat de Scuderia de afgelopen twee races geen pole meer heeft gepakt, ondanks dat de marges wel steeds miniem waren. "Je kunt er alleen van een afstandje naar kijken en concluderen dat ze de afgelopen twee races geen pole hebben gepakt. En dat terwijl ze voor die tijd een aardige marge hadden in de kwalificaties", vervolgt Allison. "Dat is zeer interessant, maar op zichzelf geen constatering op basis waarvan je allerlei conclusies kunt trekken. Laat we eerst maar eens afwachten wat er tijdens de race allemaal gebeurt", sluit de Mercedes-man af.

Met medewerking van Scott Mitchell