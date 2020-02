Mercedes focust op betere koeling van motor in W11

Misschien wel de achilleshiel van de W10 vorig jaar was een koelingsprobleem dat het team gedurende het kampioenschap niet volledig kon oplossen. Dat kwam door de beperking van de radiatorcapaciteit. De zwakke plek was vooral duidelijk in de Oostenrijkse Grand Prix, toen het extreem heet was. Het weer bracht de algehele prestaties van de auto dat weekend in gevaar.

Technisch directeur James Allison: "We hebben het koelingspakket verbeterd met meer daadwerkelijke radiatorruimte in de auto, wat erg moeilijk is om halverwege het seizoen te doen zonder veel straffen op te lopen. Tussen de seizoenen door kun je het wel doen en kost het je niets anders dan een beetje gewicht. We hebben ook profijt van een investering die HPP voor ons heeft gedaan. Ze hebben gewerkt aan het verhogen van de bedrijfstemperatuur van de motor, wat de koellast voor ons verlicht, want hoe heter de vloeistof, hoe minder radiatoren je nodig hebt om het te koelen."

Volgens HPP-baas Andy Cowell heeft Mercedes een nieuwe stap gezet op dit gebied vergeleken met vorig jaar. "Begin vorig jaar was de koeling niet sterk genoeg, wat erin resulteerde dat we een aantal lastige races hadden. Bij de eerste twee races van het jaar werd het probleem al duidelijk. Dit jaar hebben we veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat alle koelvloeistoffen in de motor op een hogere temperatuur werken. Daardoor groeit het verschil tussen de koelvloeistof en de omgevingstemperatuur waarin we racen, wat het koelsysteem effectiever maakt."

Cowell benadrukte dat de verbeteringen aan de motor ook invloed hebben op het chassis. "Als motoringenieurs focussen we ons niet alleen op vermogen, maar schenken we ook erg veel aandacht aan de verpakking voor de aerodynamische afdeling, zodat die zich hoofdzakelijk kan richten op hoe de wagen door de bochten heen moet."

Ondanks de stabiele reglementen en het feit dat de V6-motor met het jaar bekender terrein wordt en er dus minder makkelijk grote sprongen gemaakt kunnen worden, blijft Mercedes op zoek naar tijdwinst door elk detail te bekijken. "We zitten in ons zevende jaar van de technische reglementen met dezelfde motor en het wordt steeds moeilijker om meer performance te vinden. Dus we hebben een nog breder gebied van de motor moeten ontwikkelen. We hebben naar elk individueel systeem gekeken", aldus Cowell.

Met name betrouwbaarheid is nu belangrijk, voegt hij eraan toe. Ondanks dat Lewis Hamilton het hele seizoen zonder gridstraffen wist te doorlopen, had Mercedes enkele problemen op dat vlak in 2019. "We zijn blij met de betrouwbaarheid van de hardware van Lewis, maar de korte levensduur die we met andere coureurs [inclusief bij klantenteams] hebben meegemaakt is betreurenswaardig en dat is waar we ons op richten. Tweeëntwintig races betekent één krachtbron per acht races, waardoor het seizoen in zijn geheel nog meer vergt van de motor dan voorheen. De nadruk komt nog meer op betrouwbaarheid te liggen."

Met medewerking van Adam Cooper