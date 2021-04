Mercedes vreest dat crash Bottas invloed heeft op updates

Bottas beleefde zondagmiddag tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna een zware crash met Williams-rijder George Russell. Het resulteerde in een onderbreking van de race. De beide coureurs schoven elkaar de schuld in de schoenen, maar de stewards vonden het een race-incident. Teambaas Toto Wolff was verbijsterd over het voorval en gaf de schuld aan Mercedes-junior Russell, die volgens hem ‘nog veel moest leren’. Op de korte termijn heeft de crash mogelijk invloed op het ontwikkelingsbudget van Mercedes.

Toto Wolff wilde zondagavond niet afwachten en sprak alvast de verwachting uit dat het invloed gaat hebben op het ontwikkelingspotje. “Het was een heftige crash”, reageerde Wolff op een vraag van Motorsport.com. “Onze wagen is afgeschreven in een situatie waarin we met het budgetplafond te maken hebben, dit heeft waarschijnlijk invloed op wat we aan updates kunnen brengen. Het feit dat we het hier op een natte baan verloren hebben, ondanks dat er geen contact was en controle verloor op de natte baan… Beide auto’s zijn uitgevallen en dat had ik liever niet zien gebeuren.”

Teams hebben vanaf dit seizoen te maken met een budgetplafond van 145 miljoen dollar. Het betekent dat crashes en andere schade meer invloed hebben dan in het verleden. Engineering directeur Andrew Shovlin van Mercedes zei dat nog niet helemaal duidelijk is wat er meegenomen kan worden uit de afgeschreven auto van Bottas. “Het is een flinke kostenpost, we weten op dit moment nog niet of we schade hebben aan de krachtbron. Dat moeten we nog uitzoeken”, zei Shovlin. “We maken ons geen zorgen over de versnellingsbak omdat hij niet gefinisht is. Maar het budgetplafond is wel een factor. Dit soort dingen zitten niet echt in het plan. Onze coureurs hebben de afgelopen jaren heel weinig schade gereden, maar de rekening wat betreft deze crash en het werk dat verricht moet worden aan carbon en metaal is behoorlijk fors. We moeten zien wat we uit deze auto mee kunnen nemen en zorgen dat de auto in Portimao weer op de baan staat. Maar dat zijn wel zorgen die spelen na dit soort incidenten.”

'Het geld moet ergens vandaan komen'

Desgevraagd legde Shovlin uit hoe teams werken als onderdelen afgeschreven zijn voordat ze eigenlijk vervangen zouden worden. “Als je een aantal incidenten met significante schade hebt - deze race is wat dat betreft slecht geweest voor ons omdat Lewis [Hamilton] een voorvleugel kapot reed - dan zal dat zeker invloed hebben op het budget dat we hebben voor onderdelen”, aldus Shovlin. “In de ideale wereld gebruiken we onderdelen tot ze versleten zijn en als er dan wel een crash is, hopen we dat het met de oude onderdelen gebeurt. Maar dat is nu zeker niet het geval. Het budgetplafond speelt echt een grote rol, het geld moet ergens vandaan komen. Als het een groot probleem is, heeft het uiteindelijk invloed op het budget dat je gereserveerd hebt voor de ontwikkeling. We moeten goed kijken hoe we in de toekomst gaan handelen.”