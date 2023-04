Meer tegenslag voor Alpine met Ocon, Sargeant kan niet starten in sprintrace

Alpine is met een grootschalig updatepakket naar Baku afgereisd en beschikt aan de Kaspische Zee onder meer over een nieuwe vloer. Met dit pakket hoopte de equipe van Otmar Szafnauer een grote stap voorwaarts te zetten, maar die potentie is er vooralsnog niet uitgekomen. Zo vatte de auto van Pierre Gasly vrijdag vlam tijdens de enige vrije training en raakte hij tijdens het eerste deel van de kwalificatie de muur. Al het harde werk van de monteurs was daarmee tenietgedaan en Gasly wist op de negentiende stek enkel Nyck de Vries achter zich te houden. Vanochtend was dat tijdens de sprintkwalificatie opnieuw zijn plek, ditmaal na een probleem met de uitlaat.

Het was in beide gevallen dus aan Esteban Ocon om, na het zeer teleurstellende slot in Australië, de kastanjes uit het vuur te halen. De Fransman kwalificeerde zich vrijdag als twaalfde voor de hoofdrace en kwam vanochtend tot de dertiende tijd in de sprint shootout. In beide gevallen zal Ocon echter niet op zijn reguliere startplek te bewonderen zijn. Voor zowel de sprintrace later vandaag als voor de hoofdrace op zondag moet hij vanuit de pitstraat komen.

Het komt doordat Alpine de afstelling heeft veranderd en aan de ophanging heeft gewerkt, waardoor het team de parc fermé-regels heeft overtreden. Volgens het reglement voor sprintweekenden betekent sleutelen aan de auto na de reguliere kwalificatie dat beide races, dus zowel de sprint als de Grand Prix, vanuit de pitstraat moeten worden aangevat. Het betekent dat Ocon zijn twaalfde en dertiende stek opgeeft en dus ook dat De Vries in beide gevallen één man minder voor zijn neus heeft.

Het weekend kent vooralsnog een desastreus verloop voor Alpine, al wil Szafnauer nog niet stellen dat het introduceren van een groot updatepakket tijdens een sprintweekend verkeerd is geweest. "We hebben die keuze nou eenmaal gemaakt met de kennis die we hadden. Misschien is het wel een beetje als een boemerang teruggekomen, maar we hadden die betrouwbaarheidsproblemen natuurlijk ook niet kunnen vermoeden. Als we van tevoren hadden geweten dat we door die problemen slechts een half uurtje in de eerste vrije training zouden hebben, dan hadden we natuurlijk een andere keuze gemaakt. Maar goed, achteraf is het altijd makkelijk praten."

Sargeant moet helemaal verstek laten gaan na stevige crash

Voor de start van de sprintrace zullen er slechts achttien auto's op de grid te vinden zijn. Williams-coureur Logan Sargeant moet de sprintrace namelijk helemaal aan zich voorbij laten gaan. De Amerikaan crashte stevig in het eerste gedeelte van de sprint shootout. Hij kwalificeerde zich weliswaar voor het tweede deel van die sprintkwalificatie, maar kon logischerwijs niet meer deelnemen. Sargeant werd naar eigen zeggen afgeleid door de Ferrari-coureurs bij het naderen van bocht 15, maar schoot bovenal zelf met veel te veel snelheid die bocht in. Sargeant raakte de baanafzetting aan de buitenkant nogal hardhandig en de Williams-monteurs kunnen zijn bolide niet op tijd repareren. Williams heeft daardoor officieel bij de FIA aangegeven de auto met startnummer 2 terug te trekken voor de sprintrace.