McLaren “zeer gevleid” met benoeming tot populairste F1-team

Vorige week donderdag werden de resultaten gepresenteerd van de F1 Global Fan Survey, die door Motorsport Network, de Formule 1 en Nielsen Sports werd uitgevoerd. Er waren in totaal ruim 167.000 respondenten uit 187 landen en zij kozen McLaren tot het meest populaire team. Daar waar het team in 2017 nog door 15,8 procent van de respondenten werd aangemerkt als favoriete team, was dat dit jaar maar liefst 29,5 procent. Daarmee stak het met kop en schouders uit boven Red Bull (19,7 procent) en Ferrari (17,9 procent), dat in 2017 nog het populairste team was.

McLaren-CEO Zak Brown ging in op het resultaat uit de enquête. Gezien de resultaten van het team in de afgelopen vijf jaar noemt hij dat erg vleiend. “Aangezien onze populariteit groeit terwijl de resultaten beter worden, denk ik dat onze rijders geweldig werk hebben geleverd en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het zijn van een zeer sympathiek team”, zei Brown. “Dat geldt ook voor alle mannen en vrouwen die zo hard werken bij McLaren, dus het is vleiend. We proberen een geweldige show neer te zetten voor onze fans en partners en het is leuk om een zeer positieve reactie te zien van een grote groep fans over de hele wereld.”

De afgelopen jaren heeft McLaren enorm ingezet op de digitale aanwezigheid, waaronder de social media. Brown ziet dat de communicatie tussen het team, de rijders en de fans zijn vruchten afwerpt. “We proberen een leuk en inclusief raceteam te zijn. [We hebben] coureurs die heel open zijn, geregeld met onze fans communiceren, met ze praten en naar ze luisteren. We doen gewoon een beetje ons ding en het is fijn dat daar zo positief op gereageerd wordt. Ik ben een enorme fan van de sport, dus dat probeer ik door de lens te brengen. Het is nog niet zo lang geleden dat ik op de tribune zat en probeerde te begrijpen wat mij enthousiast zou maken over de sport. Die ervaring proberen we gewoon terug te geven aan de fans en dat lijkt te werken.”

Wolff complimenteert McLaren

De verliezer in de poll over de populariteit van de teams was Mercedes. Vier jaar geleden was Mercedes na Ferrari het populairste team, dit jaar is de renstal uit Brackley teruggevallen naar de vierde stek. 11,9 procent van de respondenten stemde op de Duitse fabrikant. Teambaas Toto Wolff vindt dat niet zo schokkend. “We hebben het geluk gehad om zeven keer op rij te winnen, een ongelofelijke succesreeks. Het is natuurlijk dat je meer juicht voor teams die het lastig hebben en een beetje de underdog zijn”, aldus Wolff. “Zoals Zak al zei hebben ze het ook met de coureurs goed gedaan. Daniel is al lange tijd geliefd en Lando doet het ook heel behoorlijk. Ze verdienen het dus om daar te staan, want het hele pakket qua marketing en allure op social media is gewoon heel goed. We moeten nadenken over wat we kunnen doen, maar je kan de geschiedenis niet veranderen en dat zou ik ook niet willen.”