McLaren weigert Ricciardo schuld te geven van verloren strijd met Alpine

Na twee teleurstellende Formule 1-seizoenen heeft Daniel Ricciardo de deur in Woking achter zich dichtgetrokken. Het Britse raceteam kondigde in de zomer Oscar Piastri als rijder aan voor 2023. Die maakte in Abu Dhabi dinsdag zijn eerste meters bij McLaren. De bevestiging van het aantrekken van Piastri was een duidelijke boodschap voor Ricciardo. Hij moest op zoek naar een nieuw team, maar voorlopig is dat nog niet gelukt, al lonkt er nu een rol als reservecoureur bij Red Bull Racing. Het team had in het constructeurskampioenschap last van de worstelingen van Ricciardo. McLaren werd vijfde, veertien punten achter Alpine op P4. De Australiër scoorde 37 punten. Lando Norris verzamelde 122.

McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft altijd gezegd dat de roestige optredens van Ricciardo de verantwoordelijkheid waren van de Australiër en het team. Hij weigert Ricciardo volledig de schuld te geven van het verliezen van de strijd met Alpine. "Ik ga echt niet Ricciardo de schuld geven van het niet scoren van P4", aldus de Duitser. "Ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid, van die van het team en die van Daniel. Het mocht niet zo zijn, ondanks dat alle partijen inzet toonden. Dit hoort er nou eenmaal bij. Het iets wat we voor volgend jaar willen aanpakken en verbeteren."

Ricciardo sluit McLaren-periode goed af

Ondanks de strubbelingen van Ricciardo werd McLaren geregeld door Alpine verslagen. Het Franse merk kende echter veel betrouwbaarheidsproblemen, waardoor McLaren lang in het gevecht bleef. Seidl zegt eerlijk dat gezien het seizoen McLaren op P5 hoort en dat Alpine het simpelweg beter deed en daarom de vierde plek verdient. Het teleurstellende hoofdstuk van Ricciardo eindigde wel met een klein hoogtepunt. De Australiër klom in Abu Dhabi van de dertiende naar de negende plek. Seidl is blij met zo'n afscheid.

"Het hele weekend, inclusief het afscheidsfeest in de fabriek, de teambarbecue en de dagen die we hier nog hadden met Ricciardo, was emotioneel. Tegelijkertijd hebben we ons het hele weekend gericht op het behalen van een goed resultaat. We wilden de druk op Alpine hoog houden. De laatste keer dat ik Daniel een goede race wenste was best lastig. Ik vond het geweldig om te zien hoe hij reed. Hij ging van P13 naar de punten. Dit kwam door zijn manier van rijden en door het geweldige werk vanaf de pitmuur. We hebben mijns inziens deze periode zo goed mogelijk afgesloten, maar dat was ook het doel na alle berichten in de zomer."