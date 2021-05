McLaren-mannen Lando Norris en Daniel Ricciardo hopen hun goede vorm door te trekken in de aanstaande Grand Prix van Spanje. De Brit staat na drie Grands Prix op een knappe derde plaats in het Formule 1-kampioenschap, McLaren-nieuweling Ricciardo raakt steeds beter gewend. Beide mannen hopen in Barcelona opnieuw een goed resultaat te kunnen scoren.

“Ik kijk uit naar Spanje”, zei Norris in de preview van het team. “We lijken op dit moment in een goede vorm te steken dus we proberen dat vol te houden en punten te scoren. Het is nog vroeg in het kampioenschap dus nog zo’n weekend als Portugal zou mooi zijn. We moeten blijven proberen om punten te pakken en een goed resultaat in de kwalificatie neer te zetten. We zullen zien wat we kunnen uitrichten, maar ik heb vertrouwen in een goede race.”

Teamgenoot Daniel Ricciardo vulde aan: “Imola en Portimao waren twee unieke circuits dus het is goed om wat kilometers te maken op een circuit dat ik goed ken. Alle teams testen zo veel in Barcelona dat we allemaal van begin af aan weten wat we kunnen verwachten. Het feit dat ik zo bekend ben met het circuit en het hoge gripniveau aldaar zou ervoor moeten zorgen dat ik vanaf het eerste moment de auto kan pushen en me niet druk hoef te maken over andere zaken. Ik voel me steeds comfortabeler in de auto, dus ik kijk ernaar uit om te zien wat we de komende races kunnen bereiken.”

