McLaren heeft de afgelopen tijd flink gesleuteld aan de structuur van het team. Onlangs kondigde het team uit Woking aan dat het Indy 500-winnaar Gil de Ferran weer heeft aangenomen in een adviseursrol. Volgens teambaas Andrea Stella was dat nodig omdat 'het regelgevingskader ingewikkelder is geworden'. Met name de introductie van het budgetplafond heeft tot meer kopzorgen geleid bij de Formule 1-teams, stelt de Italiaan.

"Het proces van innovatie en evolutie dat we bij McLaren zijn begonnen, had enkele prioriteiten die we vrij snel hebben vastgesteld", zegt Stella. "Dat had allemaal betrekking op het technische vlak, de aerodynamica. Maar als je je verdiept in een Formule 1-team... dat is een zeer complex geheel. Zeker vandaag de dag, het regelgevingskader is ingewikkelder geworden dan in het verleden het geval was. Denk maar aan het financieel reglement. We wilden er dus voor zorgen dat we genoeg capaciteit hebben op bestuursniveau om alle kansen aan te grijpen."

Dat de financiële regels ingewikkeld waren, bleek uit het feit dat de FIA pas halverwege 2022 met de resultaten van het seizoen 2021 kwam. Het bestuursorgaan stelde vast dat Red Bull en Aston Martin zich niet aan het financieel reglement hadden gehouden en werden bestraft. Het was voor de teams een duidelijk signaal van de FIA en de teams hebben genoeg personeel aangesteld om ervoor te zorgen dat zij in een seizoen binnen het budgetplafond blijven. Daarom is het volgens Stella nu het juiste moment om de regelgeving te stroomlijnen.

"Het is zeer complex en complex voor alle partijen", zegt Stella over het reglementenboek. "Het is ingewikkeld voor de teams en zelfs voor de FIA. Denk maar aan de financiële regels. Het duurt maanden voordat de FIA de declaraties en inzendingen controleert en dat dat wordt erkend. Er is eigenlijk een werkstroom die we allemaal delen als teams. Wij als McLaren steunen zeker een versimpeling van de regels. We moeten absoluut die kant op, aangezien het momenteel het leiden en managen van Formule 1-teams behoorlijk ingewikkeld maakt. Het is zeker ingewikkelder dan in het verleden, ook voor de FIA", aldus de McLaren-teambaas.