McLaren geeft teambaas Stella nieuw F1-contract: "Samen voor de wereldtitel gaan"

Andrea Stella is in december 2022 naar voren geschoven als de nieuwe teambaas van McLaren, nadat Andreas Seidl zijn heil bij het F1-project van Audi zocht. Daar is laatstgenoemde inmiddels alweer weggestuurd, maar onder leiding van Stella is het McLaren allesbehalve minder vergaan. Sterker nog, het team met een rijke historie heeft in 2023 en met name 2024 enorme progressie geboekt, waardoor het volgens velen in de paddock over de snelste auto van het veld beschikt. In beide kampioenschappen bezet McLaren in deze zomerstop de positie van runner-up. Zo staat Lando Norris achter Max Verstappen tweede in het rijderskampioenschap en geeft McLaren bij de constructeurs nog maar 42 punten toe op Red Bull Racing, waarmee de constructeurstitel meer dan reëel lijkt.

Het stemt Zak Brown en co logischerwijs tevreden en daardoor heeft McLaren Stella een nieuw contract gegeven als teambaas. Het team uit Woking spreekt van een 'meerjarige verlenging'. "Ik ben enorm blij dat we het contract van Andrea als teambaas met meerdere jaren hebben verlengd", laat Brown in een eerste reactie weten. "Door zijn geweldige leiderschap, expertise en het respect dat hij binnen de organisatie geniet kunnen we ons geen betere man wensen in de jacht om structureel vooraan de grid te vechten. Zijn impact op het F1-team van McLaren is overduidelijk. Het is niet alleen aan de resultaten en aan onze stijgende lijn te zien, maar ook aan de mindset en de cultuur binnen het team. Nu we meerjarige deals hebben gesloten met Lando, Oscar en Andrea kunnen we met vertrouwen doorwerken aan onze missie om wereldkampioen te worden. We kijken allemaal uit naar de komende jaren onder Andrea zijn leiding."

Stella is eveneens in zijn nopjes met de deal die hij heeft getekend en die hem langer in Woking houdt. "Het is een voorrecht om onderdeel te zijn van McLaren en het is al helemaal een eer om dat als teambaas te mogen doen. We hebben in het afgelopen anderhalf jaar geweldige stappen gezet, al hebben we nog altijd wel werk te verrichten om structureel vooraan de grid te vechten. Dat is een interessante uitdaging. Succes komt door een team dat in de juiste synergie samenwerkt en ik geniet van mijn rol daarin. Ik heb mezelf kunnen ontwikkelen en andere mensen in hun kracht kunnen zetten, waarbij we samen de doelen van het team nastreven. Mijn dank gaat uit naar Zak, het managementteam en alle andere collega's voor het vertrouwen dat ze in mij hebben als leider, en natuurlijk ook voor hun continue steun en de samenwerking. Ik kijk ernaar uit wat we samen nog meer kunnen bereiken."