McLaren trots op de groei van ‘authentieke’ Norris

Norris bouwde het afgelopen seizoen door op een indrukwekkend debuutjaar in de Formule 1. Hij scoorde de helft meer punten en eindigde tijdens de Oostenrijkse GP voor het eerst op het podium. Tijdens de lockdown haalde Norris tijdens het livestreamen geld op voor het goede doel en brak dit jaar een lans voor meer openheid over het omgaan met mentale problemen. Norris onthulde dat zijn eerste jaar in de Formule 1 hem op mentaal vlak zwaar gevallen was, ook werkte hij met de stichting Mind en McLaren samen om aandacht te vragen voor deze kwestie.

Brown prees hem voor dit initiatief en zijn houding: “Het is volgens mij geweldig. Ik sprak iemand over Lando en er werd mij gevraagd of hij echt zo is zoals hij zich ook op social media profileert. ‘Is zijn omgang met Carlos echt zo puur?’ Wat je ziet is wat je krijgt met onze beide coureurs. Het is volgens mij de reden dat ze zo populair zijn, waarom Lando zo populair is. Alles wat hij doet is Lando ten voeten uit. Hij doet dat helemaal zelf, het is een eerlijk beeld. Hij is authentiek. Het is geweldig dat we iemand hebben die problemen kan spotten en dat op de kaart zet, dat is volgens mij heel belangrijk. Door de komst van Lando waait er een frisse wind door de Formule 1, het is een genot om naar te kijken. Hij is eigenlijk best wel verlegen, maar dat zie je niet altijd op social media. Hij is gewoon authentiek en hij voelt zich er erg goed bij. We zijn erg trots op wat hij dit jaar gedaan heeft, het onder de aandacht brengen van problemen is heel positief.”

Norris speelde een sleutelrol in de opmars van McLaren naar de derde plek bij de constructeurs. In gesprek met Motorsport.com vertelde de Brit dat hij in zijn tweede seizoen meer vertrouwen had in eigen kunnen, al waren de verwachtingen hoger dan in zijn debuutjaar. “Wat betreft het zelfvertrouwen was het dit jaar een stuk makkelijker, ik heb me beter kunnen voorbereiden op races. Dat deed ik ook met een stuk meer vertrouwen en met een beter idee van wat ik moest doen”, zei Norris. “Maar er zijn een aantal dingen die nog steeds lastig zijn, dan maakt het niet uit of je in het eerste of tweede seizoen zit. Het is geen ramp als je als nieuwkomer kleine foutjes maakt, dat zul je beter doen in je tweede seizoen. Wanneer je in je tweede seizoen zit, dan verwachten mensen andere dingen. Ze denken dat je dezelfde foutjes niet meer zult maken. Ik heb geleerd om met de andere verwachtingen om te gaan, je moet op een ander niveau presteren, ook wat betreft m’n racetempo. Maar er zijn nog altijd zaken die niet makkelijk zijn.”