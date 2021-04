Verkoop iconische fabriek levert McLaren 200 miljoen euro op

In september maakte McLaren bekend dat het iconische McLaren Technology Centre in de verkoop werd gezet. De autofabrikant en het F1-team werden hard geraakt door het coronavirus en zochten naar manieren om de financiële basis steviger te maken. Daarom concludeerde men dat het weinig zin had om de fabriek in eigen bezit te hebben, waardoor McLaren een zoektocht begon naar een koper voor de ruim 78.000 vierkante meter tellende faciliteit. Wel had het bedrijf de ambitie om het pand te blijven huren van de nieuwe eigenaar.

Ruim een half jaar na het begin van de zoektocht is McLaren erin geslaagd om een koper te vinden voor het McLaren Technology Centre. Dinsdag werd aangekondigd dat de faciliteit wordt gekocht door het Amerikaanse vastgoedbedrijf Global Net Lease (GNL). Met de koop is 170 miljoen pond (omgerekend 197 miljoen euro) gemoeid, naar verluidt wordt de deal in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. Tegelijkertijd bedong McLaren een deal waardoor het de komende twintig jaar als huurder in het MTC kan blijven. “We zijn opgewonden dat we kunnen aankondigen dat deze faciliteit van wereldklasse onderdeel wordt van het portfolio van GNL”, zei CEO James Nelson van het vastgoedbedrijf. “De ultramoderne gebouwen van het hoofdkantoor van McLaren hebben vele prijzen gewonnen, zijn ontworpen door de bekende architect Norman Foster en zijn van het type missie-kritische, netto gehuurde gebouwen die deel uitmaken van de GNL-portefeuille.”

Het verkopen en terug huren van het MTC zorgt ervoor dat McLaren direct een financiële boost krijgt, waardoor het in staat wordt gesteld om dat geld te herinvesteren in het bedrijf zelf. Het is voor McLaren de volgende stap in het herstel van de klappen die het door het coronavirus heeft opgelopen. Sinds de aankondiging dat het MTC in de verkoop stond, verzekerde de fabrikant zich al van een lening van 150 miljoen pond bij de nationale bank van Bahrein. Daarnaast kocht de Amerikaanse investeerder MSP Sports Capital 15 procent van de aandelen in McLaren, waarvoor het 185 miljoen pond aftikte.