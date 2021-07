McLaren staat achter uitstel introductie nieuwe pitstopregels

De internationale autosportbond FIA kwam eind juni met een nieuwe technische richtlijn aangaande de pitstops, na zorgen dat de bandenwissels onveilig snel werden doordat steeds meer processen werden geautomatiseerd. In het schrijven werden de teams eraan herinnerd dat sensoren bij een pitstop alleen passief mogen worden gebruikt en werd de introductie van minimale tijden voor bepaalde handelingen aangekondigd, waardoor een pitstop sowieso 0.35 seconde trager zou worden. Bij de Britse Grand Prix kwam de FIA echter met een update van de technische richtlijn, waarin de minimale tijden waren geschrapt. Bovendien maakte zij bekend dat de nieuwe technical directive pas bij de Grand Prix van België, de eerste race na de zomerpauze, in zou gaan, zodat de teams meer tijd hebben om hun pitstopprocedures - indien nodig - aan te passen.

De technische richtlijn kwam niet lang nadat Mercedes haar zorgen bij de FIA geuit over de alsmaar sneller wordende pitstops, niet geheel toevallig een punt waarin concurrent Red Bull normaal gesproken juist uitblinkt. Het team uit Milton Keynes heeft het record voor de snelste pitstop ooit in handen. Max Verstappen werd tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019 in slechts 1,82 seconde van vers rubber voorzien.

McLaren heeft zich altijd voorstander getoond van het langzamer maken van de pitstops omwille van de veiligheid, maar kan zich vinden in het besluit om de aangescherpte regels met één race uit te stellen. “Doordat we in een speciale situatie zitten met COVID-19, is het niet zo makkelijk om terug te gaan naar de fabriek en de monteurs te laten trainen voor de veranderingen die in eerste instantie in de technical directive stonden”, zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl. “Ik denk dat het dus wel verstandig is om het uit te stellen en de langere break te gebruiken om de teams meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de verandering.”

Niet catastrofaal

Bij McLaren waren de pitstops vorig jaar een punt van zorg. Geregeld stonden de coureurs van de stal uit Woking langer stil dan nodig. Dit jaar gaat het beter, al kreeg Lando Norris tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië te maken met een langzame pitstop. De Brit werd uiteindelijk vierde op Silverstone, maar liet na afloop weten dat hij zonder het probleem in de pits mogelijk op het podium had gestaan. “Het betrof een probleem met de apparatuur, het had verder niets te maken met de prestaties van de monteurs, die vooral de afgelopen twee maanden geweldige pitstops afleveren, nadat we op dat vlak goede stappen voorwaarts hebben gezet”, aldus Seidl. “Het ging om een probleem met een wielmoer, wat iets is wat we al heel lang niet meer hebben gezien. We moeten gaan analyseren hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

“Ik ben heel te spreken over alle trainingen die we hebben gedaan en de verbeteringen die we over de afgelopen paar jaar hebben doorgevoerd bij onze uitrusting. Die hebben ervoor gezorgd dat het een langzamere maar geen catastrofale pitstop was, zoals we die in het verleden wel hebben gehad”, meent Seidl. “Natuurlijk zien we dit soort dingen liever niet gebeuren, maar als het gebeurt, dan in elk geval op een manier die veilig is en ervoor zorgt dat we mee kunnen blijven doen in de race.”