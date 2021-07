Norris neemt team mislukte stop niet kwalijk: “Ze werken keihard”

In de tumultueuze Grand Prix van Groot-Brittannië reed Norris voor de pitstops op de derde plek, maar de verloren tijd zorgde ervoor dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas hem voorbijging. Ook moest Norris zich langs oud-McLaren-coureur Fernando Alonso vechten. Het leverde hem uiteindelijk de vierde plaats op, al baalde hij flink toen hij hoorde dat Bottas hem te grazen had genomen.

“Ik denk dat we de derde plaats konden vasthouden”, aldus Norris op een vraag van Motorsport.com. “Natuurlijk liet ik mijn emoties horen, ik was niet blij dat ik op die plek weer op de baan kwam. Of we die derde plek nu konden vasthouden of niet is de vraag, Mercedes was een stuk sneller. Ik had hier op Silverstone in ieder geval graag de kans gehad om ervoor te vechten. Het ging niet gemakkelijk, maar de eerste stint ging vrij aardig.”

Norris stond dit seizoen al drie keer eerder op het podium. De langzame pitstop op Silverstone duurde voor zijn gevoel een eeuwigheid. “Ik weet niet hoelang het duurde, acht seconden of zo. Ik had een redelijke stop nodig om voor Bottas uit te komen. Toen Fernando me vervolgens ook nog inhaalde was het helemaal beroerd, ik kon die eerste ronde uit de pits niet pushen. Daarna vernielde ik m’n banden waardoor ik de hele stint last had van die ene ronde. Het was eigenlijk een dubbel verlies.”

Een beetje pech

De matige pitstop was een van de eerste misstappen van de McLaren-formatie dit seizoen. Norris nam zijn team derhalve niets kwalijk: “De jongens hebben het dit seizoen geweldig gedaan, ze hebben steeds progressie geboekt met de pitstops. Het werd steeds beter en beter, dit was mijn eerste mindere stop van het seizoen. Het is natuurlijk frustrerend omdat we voor deze positie vechten, maar hier zullen ze van leren. Dit zal niet weer gebeuren. Ik ben trots op ze, ze doen geweldig werk voor mij. In dit geval hadden we gewoon een beetje pech.”

Met de vijfde plaats voor Daniel Ricciardo deed McLaren goede zaken, al verloor het wel weer wat terrein op Ferrari. Die formatie verzamelde een paar punten meer. Wel staat McLaren nog fier op de derde plaats in het constructeurskampioenschap.