Seidl tegen sprintraces met reversed grid: "Geen Formule 1"

Door de coronacrisis worden er dit seizoen op meerdere circuits twee Grands Prix achter elkaar verreden en om de zaken wat minder voorspelbaar te maken, heeft het Formula One Management voorgesteld om tijdens deze ‘dubbele’ ontmoetingen wat te spelen met het format. Zo werd onder andere het idee geopperd om met een ander kwalificatieformat met een sprintrace te werken.

Uiteindelijk kwam die alternatieve kwalificatie er niet omdat Mercedes ervoor ging liggen, maar ook andere teams en coureurs, onder wie Max Verstappen, vonden het idee maar niets. McLaren-chef Seidl sluit zich aan bij de criticasters. “We hebben geweldige races gezien, zelfs vorig jaar, met drie teams die om de overwinningen streden. We hadden prachtige gevechten in het middenveld en die zien we dit jaar ook weer. Er is echter één team met heel veel middelen. Mercedes heeft z’n zaakjes prima voor elkaar en dat heeft er helaas toe geleid dat ze zo dominant zijn. Mercedes heeft simpelweg harder gewerkt om te staan waar ze staan en dan verdienen ze de overwinningen ook.”

De Duitser denkt dat de nieuwe reglementen die in 2022 ingaan, er vanzelf voor zullen zorgen dat de dominantie van de zilverpijlen verdwijnt. “Ik ben zeer optimistisch met alles dat voor 2022 en daarna gepland staat. Ik heb goede hoop dat we in de loop der jaren een startveld kunnen creëren dat dichter bij elkaar staat en meer aan elkaar gewaagd is. De nieuwe technische regels moeten helpen om het racen op de baan weer aantrekkelijk te maken en dat is ook precies de reden waarom ik geen fan ben van het introduceren van kunstgrepen", aldus Seidl, refererend naar een sprintrace op zaterdag met een omgekeerde startvolgorde, waarvan de uitslag als grid dient voor de race op zondag. "Dat is voor mij geen Formule 1.”

Met medewerking van Jonathan Noble