McLaren: “We kunnen ons sneller ontwikkelen dan concurrentie”

McLaren was bij de wintertest in Bahrein al eerlijk over het feit dat met de nieuwe MCL60 de aerodynamische doelen nog niet zijn bereikt. De formatie uit Woking zet in op een groot updatepakket rond de Grand Prix van Azerbeidzjan eind april, de vierde race van het seizoen.

“Als we praten over herstelbaar of onherstelbaar, dan moeten we duidelijk zijn waarover we het hebben”, begint teambaas Andrea Stella tegenover onder meer Motorsport.com als hij de vraag krijgt of McLaren de middelen heeft om de huidige problemen op te lossen.

“Aerodynamische downforce is op dit moment onze grootste beperking”, stelt Stella. “Uiteraard kunnen we het tempo van de ontwikkeling van de auto verbeteren door een betere infrastructuur neer te zetten en meer personeel te hebben. Vandaar ook de huidige investeringen van McLaren. Maar met het talent en de middelen die we nu al beschikbaar hebben, kunnen we ons herstellen en ons sneller ontwikkelen dan andere teams.”

Stella ziet al positieve dingen in de windtunnel. “Wat we nu zien qua ontwikkeling, is een heel levendige auto”, vervolgt hij. “Bepaalde gebieden van de wagen lijken goede downforce te kunnen genereren. Zoals ik echter al eerder heb gezegd, waren die niet op tijd klaar om op de eerste specificatie te zetten. Deze auto wordt nagenoeg van race tot race ontwikkeld, met een aantal grote updates. De eerste daarvan is rond de vierde race. Als ik kijk naar onze potentie qua ontwikkeling, dan hebben we denk ik de potentie om ons sneller te ontwikkelen dan de concurrentie.”

Technische problemen in seizoensopener

Lando Norris en Oscar Piastri kregen tijdens seizoensopener in Bahrein allebei te maken met technisch malheur. Laatstgenoemde was de eerste uitvaller in de race. Norris werd zeventiende en laatste, na maar liefst vijf keer een bezoek aan de pits te hebben gebracht.

Bij Piastri was er sprake van een elektrisch probleem. Het team probeerde dit te verhelpen door de Australiër een nieuw stuur te geven, maar de oorzaak van het probleem bleek elders te zitten. “De elektronische schade bevond zich verderop rond het stuurkolom”, doet Stella uit de doeken. “Het stuur zelf was dus niet het probleem. Het zat waarschijnlijk in een kabelboom. Dat is niet in korte tijd te fixen. We gaan het onderzoeken.”

Norris kampte met drukverlies in het pneumatische systeem, wat vooral zijn versnellingsbak parten speelde. De Brit moest elke tien ronden naar de pits zodat een monteur de werkdruk op peil kon brengen. Stella: “We kwamen er al vrij vroeg in de race achter dat er een pneumatische lekkage was in de auto van Lando, waardoor hij nier meer dan tien of elf ronden achtereen kon rijden. We besloten hem echter in de race te houden voor het geval er nog een safety car zou komen.”

Video: Piastri eerste uitvaller van het Formule 1-seizoen 2023