McLaren plant shakedown op Silverstone, eerste meters voor Ricciardo

Ricciardo, die een driejarig contract op zak heeft bij McLaren, staat voor een nieuwe fase in zijn carrière. De ervaren Australiër heeft Renault achter zich gelaten om in 2021 met Mercedes-motoren te kunnen racen en om - voor hem niet onbelangrijk - te kunnen samenwerken met de alom geprezen teambaas Andreas Seidl. Zijn eerste meters in dienst van McLaren volgen dus op dinsdag, als McLaren het circuit van Silverstone bezoekt met de nieuwe creatie. Het betreft de eerste van de in totaal twee toegestane filmdagen per jaar. Op zo'n filmdag mag een team maximaal honderd kilometer afleggen, het equivalent van zeventien rondjes op Silverstone.

"Lando en Daniel zullen de MCL35M morgen voor de eerste keer besturen op Silverstone, als onderdeel van onze pre-season filmdagen", zo liet het team voorafgaand aan de teampresentatie in het McLaren Technology Centre al weten. McLaren vormt daarmee geen uitzondering. Het ligt in de lijn der verwachting dat zoveel mogelijk F1-teams een filmdag in Europa plannen voorafgaand aan de collectieve wintertests in Bahrein. Dat is voor formaties immers een welkome gelegenheid om eventuele kinderziekten op het spoor te komen, zonder dat het kostbare testtijd op het Bahrain International Circuit in beslag neemt. Dat is dit jaar extra belangrijk doordat de winterse testdagen zijn teruggebracht van zes tot drie.

Voor McLaren is zo'n shakedown wellicht van nog groter belang dan voor andere teams. Naast de eerste meters van Ricciardo in dienst van McLaren markeert deze filmdag ook de eerste meters met een Mercedes-motor sinds het eind van de vorige samenwerking in november 2014. Het Zuid-Duitse merk liet vorige week weten te kampen met 'enkele problemen met de nieuwe motor'. Vreest McLaren dan ook voor ongemakken in de eerste ronden? "Nou, dat is eigenlijk meer een vraag voor Mercedes. Ik kan daar niet echt een gefundeerd antwoord op geven", laat technisch directeur James Key aan onder meer Motorsport.com weten. "Tot nu toe hebben we het programma op onze testbank wel probleemloos kunnen uitvoeren. Maar wat de huidige problemen precies zouden zijn, daar kan Mercedes echt een beter antwoord op geven."

VIDEO: Kijk hier de volledige presentatie van de McLaren MCL35M terug