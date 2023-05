McLaren profiteerde in Melbourne optimaal van de chaos en wist in Baku ook nog twee punten te pakken, maar de renstal uit Woking verliet Miami net als Bahrein en Saudi-Arabië puntloos. Lando Norris en Oscar Piastri wisten dat ze voor een grote uitdaging zouden staan om punten te scoren nadat zij op zaterdag al in Q1 strandden. De snelheid van de MCL60 was ver te zoeken en dat resulteerde in een zeventiende plaats voor Norris en de negentiende voor Piastri.

"We hebben een reality check gekregen", stelde teambaas Andrea Stella. "Op dit moment werkt de auto gewoon niet in dergelijke omstandigheden en dat wordt op dit soort banen wel vervelend." Bij McLaren weten ze dat er een hoop aan de MCL60 moet gebeuren om constanter om de punten te kunnen strijden. Het team werkt op de achtergrond aan een nieuw, groot updatepakket en is van plan om deze vóór de zomerstop, dus uiterlijk voor de Grand Prix van België, te introduceren.

Een tegenvallend weekend als in Miami heeft geen invloed op de ontwikkelingssnelheid, benadrukt Stella. "Het helpt gewoon bij het focussen op bepaalde dingen bij de ontwikkeling van de bolide", zegt Stella, die aangeeft dat de ontwikkelingssnelheid 'altijd 100 procent' is, maar dat deze soms in een andere richting wordt geduwd. Heel snel kan een Formule 1-team ook niet reageren op zaken die zij in een raceweekend gemerkt hebben, zoals de McLaren-teambaas uitlegt. "Wat in Imola gebeurt is dat we een pakket meenemen die we één of twee maanden geleden in productie hebben genomen, afhankelijk van de doorlooptijd. Het is dus niet dat je nu een probleem met de afstelling vaststelt en tussen nu en Imola kunt reageren."

"Maar," vervolgt Stella, "we hebben op dit moment wel meer problemen die te maken hebben met deze spec van de auto, met dit pakket. Deze hebben allemaal een eigen doorlooptijd en je moet dat allemaal bouwen, ontwerpen en produceren. Dus wat er in Imola gebeurt, is iets wat we een maand geleden besloten hebben. Er komen kleine ontwikkelingen in Imola. Deze zijn klein in vergelijking met de stap die we moeten zetten om constant in de punten te eindigen, wat ons doel is."

Wel werkt McLaren aan een groter pakket. "Deze zal er absoluut vóór de zomerstop komen", onthult Stella. "We verdelen onze upgrades tussen Canada en Groot-Brittannië. We vermijden Oostenrijk omdat het een sprintweekend is. En gezien het formaat van het updatepakket willen we dat niet in zo'n weekend meenemen. In Baku deden we het omdat het alleen om de vloer ging. Maar hier gaat het om meer herontwerpen. De vloer stellen we uit tot Groot-Brittannië."