Net als andere coureurs die afgelopen winter van team wisselden, beleefde Daniel Ricciardo een ietwat moeizame start bij nieuwe werkgever McLaren. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar had wat tijd nodig om te wennen aan de karakteristieken van de MCL35M en dat leidde ertoe dat hij in de eerste races het onderspit dolf in de strijd met teamgenoot Lando Norris. Langzaam maar zeker lijkt Ricciardo echter beter in vorm te geraken, zoals te zien was tijdens de Spaanse Grand Prix van vorig weekend. Naar eigen zeggen beleefde hij nabij Barcelona een kleine doorbraak met de auto, wat resulteerde in een mooie zesde plaats. Bovendien versloeg hij Norris voor het eerst dit jaar.

Seidl is blij dat Ricciardo langzaam zijn draai begint te vinden bij McLaren. Dat betekent namelijk niet alleen dat hij een grotere rol kan spelen in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs, maar ook dat hij meer bezig kan zijn met de ontwikkeling van de wagen voor de langere termijn. “Een van de redenen waarom wij Daniel wilden aantrekken was omdat hij veel ervaring heeft en weet wat hij als coureur nodig heeft van de auto om snel te kunnen gaan. Daarom kijk ik heel erg uit naar de weekenden waarin hij zich op zijn gemak voelt in de auto”, vertelde de Duitse teambaas van McLaren.

Lof voor geduld Ricciardo en McLaren

Ricciardo is bezig aan zijn tiende volledige seizoen in de Formule 1, nadat hij in 2011 halverwege het jaar debuteerde bij HRT. Seidl verwacht dat McLaren daar zijn voordeel mee kan doen bij de ontwikkeling van de auto. “Ik denk dat we dan echt profijt gaan hebben, niet alleen qua snelheid maar ook dat zijn ervaring ons helpt om samen met Lando de auto verder te ontwikkelen. Als teambaas heb ik simpelweg twee coureurs nodig die elkaar en andere auto’s op het circuit pushen. Als je in het gevecht wil blijven in het constructeurskampioenschap, heb je twee auto’s nodig die er altijd staan en twee coureur die altijd in positie zijn om goede punten te scoren.”

Seidl is blij met hoe de integratie van Ricciardo bij McLaren verloopt en prijst hoe hij en het team daarbij geduldig zijn gebleven. “We kennen allemaal de persoonlijkheid en het karakter van Daniel, dus het is niet echt verrassend hoe hij deze uitdagende eerste races met ons heeft aangepakt. Binnen ons team heeft iedereen die betrokken was bij het integratieproces het geweldig gedaan door kalm te blijven.” De voormalig topman van het WEC-project van Porsche verwacht dat Ricciardo binnen enkele races zijn topvorm gaat bereiken. “We staan nog niet waar we willen staan en waar Daniel wil staan, maar ik heb al vaak gezegd dat ik er voor honderd procent van overtuigd ben dat het een kwestie van meer races is voordat we zijn gebruikelijke vorm zien.”