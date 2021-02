McLaren trapt F1-presentaties af met onthulling van MCL35M

De auto heeft de naam MCL35M gekregen omdat het door de stabiele reglementen in de basis dezelfde auto is als de MCL35 waarmee in 2020 werd gereden. Maar dan met als grote verschil dat de Renault-krachtbron is ingewisseld voor Mercedes-power (vandaar de toevoeging M). Het is voor het eerst sinds 2014 dat de Britse formatie weer met een motor van de Duitse fabrikant rijdt, na drie seizoenen met Honda en drie jaar met Renault-vermogen te hebben gereden. Met de Mercedes-aangedreven MCL35M hoopt McLaren verder te bouwen op een sterk 2020, waarin het team derde werd in het constructeurskampioenschap.

Hoewel de MCL35M veel weg heeft van haar voorganger, heeft McLaren het nodige wagen aan de wagen moeten veranderen om de verandering van motorleverancier mogelijk te maken. Zoveel zelfs dat Piers Thynne, de production director bij McLaren, eerder sprak van ‘in essentie een nieuwe auto’. “Het aantal nieuwe onderdelen op de MCL35M is ongeveer even groot als toen we de MCL35 bouwden”, zei Thynne. “De komst van een andere power unit heeft een enorme invloed op de architectuur van de auto en de manier waarop alles is verpakt. Dan hebben we het over de complete layout voor de koeling, hoe alle leidingen lopen - of daar nu vloeistof doorheen loopt of lucht - en alle bedrading.” Ook moest de achterkant van het chassis onder handen worden genomen voor de komst van de Mercedes-motor.

Andere veranderingen aan de auto zijn het gevolg van wijzigingen in de technische regels die gedaan zijn om de natuurlijke progressie die de teams met de wagens boeken enigszins in te dammen. De FIA ging hiertoe over om problemen met de banden dit jaar te voorkomen. In 2021 worden namelijk dezelfde banden gebruikt als in 2020, terwijl de belasting van het rubber normaal gesproken steeds verder toeneemt doordat de teams hun auto’s steeds sneller maken door zaken verder te verfijnen. De tweaks in het technisch reglement omvatten onder meer het verdwijnen van de sleuven in de vloer, een ingekorte diffuser en kleinere winglets bij de achterremmen. Al deze maatregelen moeten de hoeveelheid downforce met ongeveer 10 procent terugbrengen, met langzamere rondetijden tot gevolg, zo is de verwachting althans.

“Ondanks de relatief stabiele reglementen zijn er wel verschillende significante aerodynamische veranderingen die je goed moet zien te hebben”, zegt technisch directeur James Key. “Elke verandering in de regels vormt namelijk een kans. En het team in Woking heeft buitengewoon hard gewerkt om al die kansen maximaal te benutten.” Een van de voornaamste zaken om voor elkaar te krijgen was dus de integratie van de Mercedes-motor in het chassis. Key: “Dit vroeg om een enorme inspanning van het team. Ondanks de beperkingen die komen kijken bij het installeren van een andere motor in een gehomologeerde auto, heeft het team een fantastische job gedaan om het ontwerp van de wagen te optimaliseren.”

Met Daniel Ricciardo beschikt het team dit jaar over een nieuwe coureur. De 31-jarige Australiër is overgekomen van Renault en heeft bij McLaren de plaats ingenomen van Carlos Sainz Jr., die naar Ferrari is vertrokken. “Met de komst van Daniel maken we als team de volgende stap”, aldus teambaas Andreas Seidl. “Zijn beslissing om bij McLaren te komen rijden, zegt veel over de progressie die we hebben geboekt. Daniel is een formidabele rijder en een bewezen racewinnaar en met zijn ervaring en energie kan hij McLaren verder naar de voorkant van de grid pushen.” Ricciardo vormt een rijderspaar met Lando Norris, die aan zijn derde jaar bij McLaren begint. “We zijn erg tevreden over de ontwikkeling die Lando heeft doorgemaakt van test- en ontwikkelingsrijder in 2017 tot jongste podiumfinisher in 2020”, zegt Seidl over de 21-jarige Brit. “Hij is nu een van de snelste en spannendste coureurs op de grid.”